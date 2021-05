Se cogliamo l’occasione per visitare l’Italia e ci prendiamo il tempo per esplorare, ci accorgeremo che ad ogni angolo troviamo un piccolo gioiello. Infatti, l’Italia è disseminata di piccoli borghi incantevoli che in pochi conoscono. Oggi la Redazione con questo articolo vuole fare scoprire uno dei borghi più belli d’Italia. Da vedere assolutamente questo romantico borgo italiano è una perla incastonata tra il blu del lago e il verde della sua rigogliosa vegetazione.

Monte Isola

Questa località ha iniziato a far parlare di sé soltanto da pochi anni. Nel 2016, è arrivata a farsi conoscere in tutto il mondo grazie all’installazione “The Floating Piers” dell’artista Christo. Da allora Monte Isola ha iniziato ad accogliere turisti provenienti da tutto il Mondo. Inoltre, nel 2019 si è classificata in terza posizione come European Best Destination. Questa perla si trova nel Lago d’Iseo e ci trasmette sensazioni uniche ed un’atmosfera quasi senza tempo. In quest’isola non ci sono automobili e si viaggia quasi soltanto con mezzi di servizio, biciclette e scooter. Questo dettaglio è apprezzato da molte persone che vivono quotidianamente sotto stress gli spostamenti tra casa e lavoro.

Cosa vedere e gustare

La prima cosa da fare una volta raggiunta Monte Isola è noleggiare un mezzo di trasporto. La Redazione consiglia di godersi il panorama e l’atmosfera di relax girando per questo borgo in bicicletta. Potremo così vedere i tradizionali borghi dei pescatori, le strade costeggiate dagli ulivi ed ammirare le isole di San Paolo e Loreto. In cima all’isola si trova il Santuario della Madonna della Ceriola raggiungibile sia a piedi, sia in bicicletta: da questo luogo la vista è magnifica. Da qui, infatti, è possibile ammirare il panorama ed avere una vista a 360 gradi sul lago. L’Italia è il Paese del buon cibo ed anche qui a Monte Isola non possiamo farci mancare una degustazione di prodotti tipici. Consigliamo l’olio d’extravergine locale, le sardine essiccate e il salame di Monte Isola.

Come la raggiungiamo?

Da vedere assolutamente questo romantico borgo italiano è una perla incastonata tra il blu del lago e il verde della sua rigogliosa vegetazione. Per raggiungere Monte Isola potremo prendere il battello o il traghetto da quasi tutti i paesi affacciati sul lago. Le corse più frequenti partono dal porto di Sulzano e qui sono disponibili parcheggi a pagamento.

Approfondimento

Per un’autentica estate italiana esploriamo la Toscana scoprendo questi 3 imperdibili ma incantevoli borghi che solo in pochi conoscono.