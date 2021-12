Capita di andare a letto la sera e non riuscire immediatamente ad addormentarsi. Chiudiamo gli occhi, ci rilassiamo ma, per ore, continuiamo a rigirarci nel letto.

I disturbi del sonno sono delle problematiche molto frequenti, soprattutto con l’avanzare dell’età. Spesso si tratta di una condizione invalidante, perché pregiudica la qualità della vita e mette a rischio anche la nostra salute. Infatti la mancanza di sonno, provoca irritabilità, mancanza di concentrazione, affaticamento, depressione, ecc.

Ma ricordiamo che, non solo stanchezza e vuoti di memoria ma dormire troppo poco potrebbe provocare anche questo importante disturbo.

Non solo tisane e sonniferi ma anche questi 2 alimenti insospettabili potrebbero farci dormire beatamente

La maggior parte delle persone adulte, dovrebbero dormire dalle 7 alle 8 ore a notte. Anche se il tempo dedicato al riposo cambia molto in base all’età e alla condizione fisica in generale.

Sono molti i fattori che contribuiscono e aggravano questa situazione di insonnia. Ansia, stress, cena pesante, tv o dispositivi elettronici, fumo e alcol. Possiamo cercare di risolvere il problema bevendo delle tisane che aiutano a rilassare i muscoli, o possiamo, sotto controllo del medico, assumere dei sonniferi.

In realtà, anche l’alimentazione potrebbe aiutare a risolvere questa condizione. Ci sono due cibi in particolare che riuscirebbero a rilassare in modo naturale l’organismo. Parliamo della zucca e della lattuga. Infatti, non solo tisane e sonniferi ma anche questi 2 alimenti insospettabili potrebbero farci dormire beatamente.

Due vegetali comuni ma indispensabili

La zucca è un ortaggio tipico della stagione autunnale. Le sue origini sono incerte, contese tra il Messico e l’Asia Meridionale. Un vegetale molto apprezzato per le sue qualità organolettiche, per la versatilità in cucina e per le sue proprietà benefiche. Della zucca sono si butta via niente, infatti semi, polpa e buccia possono essere facilmente riutilizzati.

Il consumo di questo alimento aiuterebbe ad assumere vitamine, minerali e antiossidanti naturali. La zucca sarebbe una fonte importante di triptofano e stimolerebbe la produzione della serotonina, chiamata anche ormone del buonumore. Questo amminoacido, innalzerebbe anche i livelli di melatonina, facilitando un tranquillo riposo.

Invece, la lattuga è un vegetale molto presente negli orti degli italiani. In tutte le sue varietà, questa pianta apporterebbe numerosi principi nutritivi indispensabili per il nostro benessere.

La lattuga è un alimento che aiuterebbe la diuresi e il naturale transito intestinale. Inoltre la vitamina C contribuirebbe a rafforzare le difese e rallentare l’invecchiamento cellulare.

La lattuga mangiata cruda avrebbe un effetto drenante, mangiata cotta potrebbe avere un leggero effetto soporifero. Pare che il decotto di lattuga sia un vero e proprio toccasana per combattere l’insonnia.

Naturalmente se si soffre di problemi legati al sonno, consigliamo sempre di rivolgersi al medico e non agire mai di propria iniziativa.