L’inverno è ormai alle porte il freddo è arrivato in tutta la penisola. Cappotti, sciarpe e cappelli sono ormai indispensabili per proteggersi dalle temperature gelide. Ma come cambia il nostro abbigliamento cambia anche la nostra alimentazione.

Infatti nei periodi più freddi il nostro organismo ha necessità differenti. Abbiamo bisogno di una dieta più sostanziosa che porti tutte le energie essenziali ma senza appesantirci. In questo la natura ci viene in aiuto offrendoci verdura e frutta di stagione da consumare.

Non mozzarella o gorgonzola, per proteggersi dal freddo e aiutare il sistema immunitario ecco che formaggi mangiare

Il primo pensiero per scaldarci quando fa freddo è consumare zuppe e minestre calde. In realtà nell’articolo “Altro che zuppe calde e minestrine, ecco cosa mangiare per non sentire freddo” abbiamo scoperto i veri cibi anti-freddo. Sono i cibi ricchi di proteine e vitamine che ci aiutano a regolare la temperatura corporea. Quindi non è la temperatura del piatto a scaldarci ma il suo contenuto.

Meglio poi evitare gli alcolici che ci danno magari l’impressione di riscaldarci, ma è un effetto temporaneo. Insomma sarebbe più indicato puntare su cibi come legumi, frutta e verdura di stagione. Infatti consumare i prodotti di stagione ci permette di assumere tutte le sostanze necessarie al nostro organismo.

Ma non solo frutta, verdura e legumi, anche pesce e formaggio hanno una loro stagionalità. Come afferma l’autorevole Istituto Humanitas anche questi due alimenti seguono le stagioni. Per i pesci invernali troviamo orata, sgombro, merluzzo, calamaro, sardine e polpo tra gli altri. Tutti pesci che si prestano benissimo a diverse ricette, non solo al forno. Ad esempio il polpo abbinato alle patate e al cavolfiore è una vera delizia per il palato. Basta solo un po’ di inventiva per portare in tavola un piatto con il polpo da vero chef stellato.

Quali scegliere

Per quanto riguarda i formaggi sarebbe più indicato consumare quelli a pasta dura. Quindi, non mozzarella o gorgonzola, per proteggersi dal freddo e aiutare il sistema immunitario ecco che formaggi mangiare. Formaggi come il Montasio, il Parmigiano Reggiano, il Grana Padano, il Pecorino Romano per citarne alcuni.

I formaggi a pasta dura contengono un quantitativo di acqua inferiore al 35%. Ma perché sarebbero meglio quelli a pasta dura? Le mucche producono latte per 10 mesi l’anno circa ma nei mesi primaverili ed estivi vengono lavorati i formaggi migliori. Poi in base alla stagionatura vengono consumati nei mesi successivi, quindi nel periodo invernale.

