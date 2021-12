Durante l’inverno finalmente possiamo tornare a gustarci tè, tisane e decotti. Queste, infatti, ci donano una piacevole sensazione di tepore dall’interno, oltre ad idratarci. Infatti, grazie a queste bevande calde alcuni di noi tendono a bere di più durante i mesi invernali. In questo modo si potrebbe contrastare la ritenzione idrica, godendoci gusto e proprietà di diverse piante. Infatti, ognuna viene scelta non solo per le preferenze di sapore, ma anche perché magari ci potrebbe far digerire meglio o potrebbe far bene a cuore e cervello. In base a questi elementi, potremmo mettere in infusione il finocchietto, la malva, la camomilla, ecc. C’è però un infuso che sicuramente pochissimi conoscono, ma che sta spopolando in rete. Insomma, non solo tè verde e classiche tisane, ecco l’infuso dal colore straordinario e dai tanti benefici.

Un fiore dal colore insolito

Su Internet potrebbe capitarci di vedere un’invitante tisana dal colore e dal nome dal nome molto insolito: Butterfly Pea Flower Tea. In realtà però, pur chiamandosi tè, rimane pur sempre una tisana che non contiene teina. Si otterrebbe con l’infusione dei fiori blu essiccati di una pianta di origine asiatica appartenente alle leguminose.

La possiamo consumare fredda o calda, da sola o in combinazione con miele, menta, zenzero o frutto della passione. Attenzione però, perché il sapore del Butterfly Tea Flower Tea è piuttosto delicato ed erbaceo, simile al tè verde.

Non solo tè verde e classiche tisane, ecco l’infuso dal colore straordinario e dai tanti benefici

Pare che questa tisana sia ricca di antiossidanti, utili alleati contro l’invecchiamento di pelle, capelli e occhi. Sarebbe anche in grado di alleviare lo stress, ma nessuno studio scientifico supporta tali affermazioni. Inoltre, il suo consumo sarebbe sconsigliato per le donne incinte. Quindi si raccomanda attenzione e di rivolgersi sempre al proprio medico. Ciò che però è assolutamente inconfutabile è il suo colore davvero insolito, alla base della sua popolarità.

Infatti, il Butterfly Tea Flower Tea dona all’acqua un colore blu intenso e brillante che non abbiamo mai visto in nessuna bevanda. Non solo, perché avendo un pH instabile, basta una qualsiasi sostanza acida per far virare il blu verso il viola. Qualche goccia di limone e assistiamo alla magia!

Per realizzare la nostra tisana, mettiamo in infusione 4 grammi di fiori essiccati in 200 ml d’acqua per 12 minuti.

Le tisane però, non sono l’unica applicazione di questo fiore, dal momento che funziona perfettamente come colorante, rimanendo completamente naturale. Possiamo mettere in infusione i fiori nel latte o utilizzare la polvere per ottenere un colore turchino. Possiamo realizzare dolci e creme celesti, come muffin, pane, budini, torte e cheesecake. Non solo, ma mettendo utilizzando il fiore in polvere possiamo anche ottenere dei cocktail davvero spettacolari.

Dove trovare il Butterfly Pea Flower

Certamente, il modo più facile di reperirlo è acquistandolo online. Potremmo però trovarlo anche in erboristeria e in negozi specializzati in prodotti organici.

Lo si può acquistare sotto forma di fiori essiccati o ridotti in polvere. Se usati come colorante alimentare, non varieranno il gusto dell’alimento, sempre che non si esageri con le dosi.

