Non solo sull’acquisto dell’auto, sulle spese mediche e informatiche ma anche queste ulteriori agevolazioni spettano ai titolari di Legge 104

Non molti conoscono tutte le agevolazioni di cui possono avvalersi i titolari della Legge 104. Qui, pertanto, stileremo una guida molto utile, che riassume tutti i benefici attualmente spettanti a questa categoria. Anzitutto, essi hanno diritto ad agevolazioni per l’acquisto dell’auto, ed in particolare:

alla detrazione fiscale del 19% sui costi sostenuti, entro i limiti di spesa previsti;

all’esenzione dal bollo e dall’imposta sul passaggio di proprietà;

all’applicazione dell’IVA al 4%.

Si tratta di agevolazioni che si estendono anche ai familiari del disabile, se questi sia fiscalmente a carico loro. Seconda agevolazione spettante ai titolari di Legge 104 riguarda le spese mediche e di assistenza. Anche qui, c’è una detrazione fiscale del 19%, avente ad oggetto:

spese mediche specialistiche;

l’acquisto di poltrone per disabili;

mezzi di ausilio per la deambulazione ed altri mezzi di supporto specifici;

le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica, sono deducibili.

Altre agevolazioni per i titolari di Legge 104

Un altro importante benefit di cui possono fruire i disabili, riguarda le spese per l’acquisto di strumenti informatici. Anche qui avremo: la detrazione del 19% e l’IVA al 4%, per l’acquisto di computer, cellulati e simili. Ma non è finita qui perché il diritto all’abbattimento di barriere architettoniche dà ingresso anche ad ulteriori agevolazioni. Quindi, benefici non solo sull’acquisto dell’auto, oppure sulle spese mediche e informatiche ma anche su quelle ulteriori che di seguito indicheremo. Si tratta della detrazione IRPEF per la ristrutturazione edilizia dell’immobile. Al riguardo, sussiste un’assoluta novità, che è rappresentata dalla nuova detrazione del 75%, per il 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio. Infine, abbiamo la detrazione del 110%, cioè il Superbonus per gli interventi trainati. Ma cerchiamo di approfondire maggiormente e dire qualcosa in più sulla novità riguardante la detrazione del 75%, sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Non solo sull’acquisto dell’auto, sulle spese mediche e informatiche ma anche queste ulteriori agevolazioni spettano ai titolari di Legge 104

L’agevolazione consiste in una detrazione del 75% sulle spese documentate e sostenute tra il 1°gennaio e il 31 dicembre 2022. Essa va ripartita, come solitamente accade, in 5 quote annuali, dello stesso importo. Inoltre, si calcola su importi che variano da 30.000 a 50.000 euro, a seconda del tipo di edificio in cui le opere vengono eseguite. L’agevolazione copre anche gli interventi di automazione degli impianti degli edifici. Inoltre, si estende anche alle spese necessarie allo smaltimento dell’impianto stesso e alla bonifica dei materiali. Infine, il Governo ha stanziato circa 50 milioni di euro all’anno, fino al 2026, per implementare il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Lettura consigliata

Ecco quando in caso di invalidità civile viene riconosciuto l’accompagnamento, mica sempre?