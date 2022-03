Inizio di settimana in sordina proprio come da attese ma da domani si dovrebbe continuare al rialzo. Il rimbalzo dei mercati continua a rafforzarsi e al momento non si ravvisano swing contrari, e gli stessi oscillatori sia di tendenza che di previsione sono allineati al movimento in atto.

Procediamo per gradi.

Alle ore 17:18 della giornata di contrattazione del 21 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.359

Eurostoxx Future

3.800

Ftse Mib Future

23.735

S&P 500 Index

4.469,15.

Il ribasso è finito e da ora in poi si salirà nonostante il frattale fino a giugno punta al ribasso?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del 18 marzo.



Questi sono giorni decisivi e fra domani e mercoledì si definirà lo scenario fino al 20 maggio (setup annuale successivo a questo del 28 marzo).

Le attese per la settimana appena iniziata

Il minimo probabilmente si è formato oggi e il massimo dovrebbe formarsi venerdì.

Quali potrebbero essere le aree di minimo e massimo per la settimana?

Dax Future

14.076/14.345

15.064/15.314

Eurostoxx Future

3.700/3.785

4.001/4.078

Ftse Mib Future

23.200/23.555

24.700/25.100

S&P 500 Index

4.298/4.367

4.546/4.608

Il rimbalzo dei mercati continua a rafforzarsi e il peggio potrebbe essere davvero alle spalle

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.928. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 13.595.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.655. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.557.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 23.245. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 22.365.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.335. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.163.

Posizione di trading multidays in corso

Long dall’apertura del 21 marzo

Quale movimento attendere per martedì?

Apertura sui minimi e chiusura sui massimi.

Approfondimento

Perché questo crollo sarà un’opportunità