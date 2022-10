L’Italia è sicuramente uno dei Paesi che fornisce il maggior numero di Bonus ai propri cittadini. Alcuni riservati ad una larga platea di beneficiari, come quelli previsti durante la pandemia da Covid 19. O come anche il Bonus 200 euro previsto per contrastare l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica. Altri, invece, mirati per specifiche categorie di cittadini, quelle più fragili. Ecco come ottenere 1.000 euro con la Legge 104, ma bisogna fare in fretta perché la domanda scade a breve.

Sostegno ai lavoratori fragili

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto un aiuto molto importante per chi, durante la pandemia, si è assentato a lungo dal lavoro. Per chi ha accumulato almeno 180 giorni di assenza dal lavoro non ricevendo indennità di malattia, infatti, è stato previsto un aiuto. I lavoratori fragili, infatti, in molti casi, non potendo operare in smart working, hanno dovuto assentarsi dal lavoro per lunghi periodi.

E sono stati, quindi, maggiormente penalizzati dalla pandemia. La cosa ha riguardato, in particolar modo, i titolari di Legge 104. E proprio questi lavoratori avranno diritto al Bonus in questione. Per i portatori di handicap, infatti, sono previste diverse agevolazioni, come ad esempio quelle per le utenze domestiche. Ma anche un aiuto economico per far fronte alle mancate indennità per il 2021.

Domanda quasi in scadenza

Per chi, quindi, è stato penalizzato dalla situazione c’è la possibilità di richiedere all’INPS un Bonus da 1.000 euro. Ma la domanda va presentata entro il 30 novembre 2022. E quindi bisogna fare in fretta, visto che mancano meno di 2 mesi alla scadenza.

Ma da cosa nasce questa misura? La normativa in tema Covid 19 prevedeva di equiparare le assenze dal lavoro del fragile a ricoveri ospedalieri. Questo solo se non era possibile svolgere l’attività in smart working. Ma l’indennità di malattia è riconosciuta solo qualora non si superassero i 180 giorni di assenza.

Come ottenere 1.000 euro con la Legge 104, ancora poco tempo

Proprio quest’ultimo aspetto ha significato per molti il dover rinunciare all’indennità di malattia. E proprio qui entra in gioco il Bonus di 1.000 euro dell’INPS. Per richiederlo è necessario:

essere assunto come lavoratore dipendente nel 2021 ed avere avuto diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS;

essere lavoratore con handicap grave ai sensi della Legge 104 e aver presentato più di un certificato di malattia nel corso del 2021;

aver superato i 180 giorni di assenza per malattia (massimo indennizzabile dall’INPS);

non aver potuto rendere il lavoro agile per i periodi di assenza dal lavoro.

Si ricorda che la domanda per ottenere il Bonus da 1.000 euro deve essere inoltrata una sola volta ed entro il 30 novembre 2022.

