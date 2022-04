Il Decreto interministeriale riguardante il Bonus psicologo sta per essere firmato. L’importo che viene garantito dovrebbe essere parametrato all’ISEE del richiedente, che non dovrà superare i 50.000 euro annui. Ma molti si chiedono: “Come fare domanda?”. Finora il quesito non aveva ottenuto ancora una risposta, ma oggi sappiamo che per accedervi è disponibile un apposito portale. Si tratta di quello predisposto dall’INPS, che si occuperà anche di pagare direttamente i professionisti presso i quali verranno effettuate le sedute. Sicché, i destinatari del Bonus potranno direttamente fruire del servizio, senza alcun altro onere e senza dover anticipare la spesa. L’importo è pari a 600 euro per ogni cittadino che abbia necessità di effettuare delle sedute di psicoterapia.

L’obiettivo di detta iniziativa è quello di consentire l’accesso all’assistenza psicologica, individuale e collettiva, a coloro che non possono permetterselo. Il tutto dando la precedenza a bambini e adolescenti, soprattutto se appartenenti a famiglie in difficoltà economiche.

Le caratteristiche del Bonus psicologo 2022

Con il Bonus psicologo si intende aiutare le persone a fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress. Esse, infatti, benché molte volte sottovalutate, sono fortemente invalidanti per la vita quotidiana. Si tratta di un trattamento già annunciato ma, in questa sede, indicheremo le ulteriori novità sul Bonus psicologo 2022. Esso consiste in un voucher, di massimo 600 euro per persona, da utilizzare per 12 sedute di psicoterapia. L’importo dovrebbe variare in base all’ISEE del richiedente che, in ogni caso, non dovrà superare i 50.000 euro annui. Tuttavia, per il calcolo preciso dell’importo spettante e i requisiti di accesso, si dovrà aspettare la pubblicazione del Decreto attuativo. Questo perché non si è ancora detto quale deve essere la diagnosi in presenza della quale spetterà il beneficio. L’unica cosa certa è che sarà il medico di base a stabilirne la spettanza.

Per il Bonus psicologico il Governo ha stanziato, in tutto, 20 milioni di euro. Di essi, 10 sono destinati al rafforzamento delle strutture sanitarie e gli altri 10 ai cittadini. Quindi, l’INPS offrirà il portale per le prenotazioni e provvederà a pagare i professionisti, reclutati tra quelli iscritti all’Ordine Nazionale degli Psicologi. I beneficiari, poi, potranno scegliere liberamente tra coloro che abbiano aderito all’iniziativa.

