Ecco come risparmiare fino a 450 euro all’anno sulle bollette, seguendo le indicazioni dell’Unione Europea

L’Unione Europea ha diffuso una serie di regole per ridurre la dipendenza dell’Europa dalle forniture russe. Ciò, in modo da porre fine ai ricatti e di ridimensionare il potere della Russia nelle contrattazioni. Allo stesso tempo, c’è anche il vantaggio di poter risparmiare fino a 450 euro all’anno sulle bollette. La lista dei consigli utili e delle abitudini da adottare da ora in avanti, proviene dall’Agenzia Internazionale per l’Energia. Essa ha stilato un vero e proprio vademecum, in collaborazione con la Commissione Europea.

Si tratta di alcuni suggerimenti che hanno un impatto pratico sulla vita dei cittadini e che avrebbero come conseguenza:

a) un risparmio in bolletta di 450 euro all’anno;

b) un risparmio di 220 milioni di barili di petrolio;

c) un risparmio di 17 miliardi di metri cubi di gas, che non verrebbero elemosinati alla Russia o ad altri Paesi fornitori. Ma, vediamo, quali sono, nel dettaglio, le regole dell’AIE per risparmiare soldi preziosi.

Regole d’oro

La prima regola indicata consiste nell’abbassare di un grado il termostato del riscaldamento. Contemporaneamente, dovremmo alzare di un grado quello del condizionatore. In tal modo, sarà possibile tagliare la bolletta di 90 euro all’anno. Poi, sempre per risparmiare è necessario un impegno collettivo, fatto anche di cambiamenti dello stile di vita. Questi, tuttavia, non saranno tanto traumatici, in quanto già il Covid ha fatto, abbondantemente, la sua parte. Quindi, occorre favorire iniziative quali: il telelavoro, le domeniche ecologiche e ridurre la velocità sulle autostrade. Poi, occorre incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico al posto del mezzo privato, il treno invece dell’aereo.

Dunque, ecco come risparmiare fino a 450 euro all’anno sulle bollette. Il primo importante passo, però, riguarda il riscaldamento. Come indicato, normalmente, la media della temperatura nelle abitazioni UE è di 22°C. Ebbene, diminuendo di un solo grado la temperatura del riscaldamento si ridurrà il consumo del 7%, con un risparmio di 70 euro annui. Questo, unito alla temperatura dell’aria condizionata, aumentata sempre di un grado, significa un risparmio del 10%, con ulteriori 20 euro in meno l’anno. Infine, riportando la caldaia alle impostazioni di base, risparmieremo un ulteriore 8% sull’energia, corrispondenti a circa 100 euro all’anno.

A parte questi comportamenti che dovremmo assumere tutti, in maniera uniforme, ve ne sono altri, che indicheremo di seguito. Come precedentemente detto, con lo smart working si riducono i trasferimenti casa-lavoro, risparmiando di 1/4 il consumo di carburante. Tradotto in termini economici, si tratta di un risparmio di circa 35 euro al mese.

Poi occorre adottare le seguenti abitudini quotidiane:

ridurre l’aria condizionata in macchina;

preferire i mezzi pubblici e il treno all’aereo;

ridurre la velocità alla guida.

Non a caso, diminuendo di soli 10 km/h la velocità, è possibile tagliare i costi della benzina di 60 euro all’anno. Infine, occorre, uno sforzo del Governo consistente nell’introdurre energie alternative, impegnandosi a finanziare le rinnovabili.

