Non è una vera colazione senza “l’inzuppo”! Deliziosi biscotti che si tuffano nel latte e il profumo di una bella tazzina di caffè fumante e ricca di gusto. È questa una delle scene più comuni nelle case degli italiani. Cosa dire, poi, dei gonfissimi croissant dal ripieno trasbordante e quella tipica crosticina friabile che ad ogni morso, puntualmente, ci sporca tutta la maglietta? Un piccolo effetto collaterale che si accetta volentieri per assaporare una preparazione golosa che rallegra il palato. A tal proposito, ecco la ricetta dei sofficissimi cornetti light senza uova, burro e zucchero, per una colazione golosa come al bar ma molto più leggera.

Chi è più attento alla dieta non si farà di certo conquistare dalla tipica colazione all’italiana. In questi casi, caffè e cornetto possono essere sostituiti da un succo d’arancia e un buon pancake. (In fondo all’articolo ne suggeriamo uno davvero strepitoso).

Di seguito, invece, a far venire l’acquolina in bocca ci pensano questi biscotti light ai 3 ingredienti senza burro, uova e zuccheri aggiunti pronti per l’inzuppo in 10 minuti per una colazione sana e genuina

A questo punto non ci resta che allacciare il grembiule e preparare questi biscotti light facili e veloci. La ricetta è semplicissima. Ecco, tutto l’occorrente.

Ingredienti

Procedimento

Innanzitutto, setacciare la farina e inserirla in una ciotola. Poi, tritare il cioccolato fondente in modo grossolano. Poi, far sciogliere in un pentolino a bagnomaria. Una volta intiepidito, versare il cioccolato nella farina e mescolare energicamente fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. A questo punto, unire anche la marmellata e mescolare. Prendere l’impasto, staccare piccoli pezzi e formare delle palline. Disporre le palline su una teglia ricoperto da carta da forno. Infornare e far cuocere a 180°C per circa 8 minuti. Dopo pochi minuti, questi biscotti light ai 3 ingredienti, morbidi e golosi, si potranno portare in tavola per accontentare tutta la famiglia. Perfetti per l’inzuppo a colazione ma ottimi anche da servire a merenda con una bella tazza di tè.

Lettura consigliata