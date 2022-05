Lo scorso 2 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Aiuti. In esso è prevista la proroga del Bonus bollette, unitamente ad altre novità a favore di famiglie e imprese. L’aumento dei costi delle bollette e il caro vita, hanno spinto il Governo ad adottare la manovra in questione. Sicché, da una parte, ci si è mossi nella direzione del rafforzamento dei Bonus e dei crediti d’imposta. Dall’altra, si è provveduto ad introdurre fondi di sostegno per le imprese, particolarmente danneggiate dalla crisi ucraina. Ma vediamo, più nel dettaglio, quali sono le misure introdotte. Per quanto riguarda il primo filone, si è deciso di supportare le famiglie a più basso reddito.

Manovre sui costi delle bollette e destinatari della misura

La precedente manovra, messa a punto con il Decreto Energia del 21 marzo, già aveva migliorato la situazione. Infatti, cambiando i requisiti per l’ottenimento del Bonus bollette, il limite ISEE era passato da 8.265 euro a 12.000 euro. Il tutto, garantendo l’accesso alla misura di un maggiore numero di utenti. Quindi, sconti sulle bollette grazie alla proroga del Bonus ma anche ampliamento della platea dei beneficiari. Detta novità, operativa dal 1° aprile, grazie al Decreto Aiuti, verrà prorogata, almeno fino a settembre 2022.

Come sappiamo, per il resto, per ottenere il Bonus basta possedere i requisiti richiesti dalla normativa, ossia:

ISEE non superiore a 12.000 euro;

per le famiglie con 4 figli a carico o numerose, l’ISEE sale a 20.000 euro;

essere titolari di reddito o pensione di cittadinanza;

avere patologie gravi certificate, che necessitano di apparecchi elettrici di tipo medico.

Poi, non occorre fare nessuna domanda, in quanto trattasi di uno sconto automatico, effettuato direttamente sulle bollette.

Sconti sulle bollette grazie alla proroga del Bonus e ad altre misure per famiglie e imprese, in arrivo con il Decreto Aiuti

Veniamo, adesso, ad indicare quali sono le iniziative a favore delle imprese. Ebbene, il nuovo Decreto Aiuti prevede il rafforzamento dei crediti d’imposta per energia elettrica e gas. In particolare:

viene riconosciuto un credito di imposta del 25% anziché del 20% per il secondo trimestre 2022. Destinatarie sono le imprese, diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, per l’acquisto di gas naturale;

aumento dal 20% al 25% del credito d’imposta, per il secondo trimestre, anche a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale;

ancora, aumento dal 12% al 15% del credito di imposta, sempre per lo stesso trimestre, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica.

Inoltre, verranno introdotte misure per potenziare la produzione di energie rinnovabili e per ammodernare le linee elettriche esistenti.

Lettura consigliata

Prezzi di benzina e diesel alle stelle a causa della guerra in Ucraina, ma ecco le app e i siti per trovare i carburanti più economici