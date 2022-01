L’inverno e il freddo, entrati ormai nel vivo in tutta la penisola, portano con sé la necessità di coprirsi.

Le calzature tra stivali e anfibi giocano il ruolo principale ma soprattutto le donne non dovranno sottovalutare l’utilizzo di calze. Infatti non solo stivali e jeans ecco come indossare i collant in look di tendenza anche dopo i 60 anni.

Le calze, infatti, sia come collant che, come calzini, sono importanti per riuscire a mantenere al caldo le gambe e, soprattutto, i piedi.

Patire a causa dei piedi gelati è una delle sensazioni più fastidiose che si possano provare.

Per questo motivo è importante scegliere accuratamente collant e calze che ci aiuteranno ad affrontare l’inverno.

I collant sono tornati molto di tendenza nell’ultimo periodo e le case di moda li hanno presentati in diverse fantasie.

Per alcuni anni, tuttavia, in molte hanno ritenuto fuori moda indossare i collant. Non era raro vedere ragazze e donne senza calze anche in pieno inverno.

Oggi, per fortuna, non è più così e questi indumenti spesso sottovalutati sono tornati in auge.

Le calze possono senza particolare sforzo trasformare anche il look più semplice in qualcosa di sofisticato.

Negli ultimi anni sono, però, crollate molte delle regole auree che regolavano l’indossare questo indumento.

Infatti, un tempo si sconsigliava di utilizzare collant scuri con scarpe chiare. Lo stacco tra le scarpe e la calza era ritenuto poco elegante ma oggi sulle passerelle si può notare come questa regola sia venuta meno.

Infatti spesso vengono proposti look che vedono l’abbinamento tra le calze scure e le scarpe colorate.

Per ottenere gambe più lunghe, tuttavia, si consiglia di indossare calze scure su scarpe o stivali scuri. L’effetto ottico sarà strabiliante e le gambe appariranno immediatamente più slanciate anche senza utilizzare tacchi.

Un’altra annosa questione riguarda, poi, l’utilizzo di calze color carne. Un argomento molto divisivo che ha dato vita a diverse correnti di pensiero. Ci sono donne che li amano e non potrebbero farne a meno e altre che, invece, li detestano.

Sicuramente sono comodi per riparare dal freddo durante le mezze stagioni in cui le calze nere sembrano eccessive come le gambe nude.

Andranno, però, scelte con molta cura scegliendo la tonalità che più si adatta alla gamba per evitare il fastidioso effetto lucido.

Le calze color carne, infatti dovranno riuscire a mascherare eventuali difetti senza rendere artefatto il look. Non andranno mai scelte oltre ai 20 denari e, soprattutto, mai lucide ma solamente opache.

Per non sbagliare, comunque, si potranno scegliere calze nere e velate. Una tipologia di calze ottime per essere eleganti rimanendo al caldo.

Per la vita frenetica di tutti i giorni, invece, sarà perfetto indossare calze nere coprenti dai venti denari in su. Una calza capace di resistere egregiamente senza rompersi.

Dove acquistarli

Per acquistare i collant di qualsiasi tipo ci si potrà affidare ai classici negozi come Calzedonia o Tezenis ma non solo. In negozi come Zara è possibile trovare collant classici ma anche a fantasia a prezzi inferiori ai 10 euro.

Per tutte coloro che sognano di indossare collant griffati ci sono siti come MyTheresa o Yoox.

Nel periodo dei saldi è, infatti, possibile acquistare collant di moda senza spendere l’intero stipendio.