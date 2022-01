La lettura, oltre a donarci momenti di svago, divertimento ed evasione, può anche fornirci il giusto stimolo a prendere in mano le redini della nostra vita. Il bisogno di un nuovo inizio si fa particolarmente sentire dopo Capodanno, quando non vediamo l’ora di affrontare l’anno nuovo con carica ed energia, e realizzare i nostri progetti. È proprio in questo momento che un bel libro ci può accompagnare e aiutare a rimettere in quadro la nostra vita. E c’è un libro in particolare che aiuta le donne a riflettere su se stesse, sui propri obiettivi e su ciò che vogliono per il futuro. Si tratta di un grande classico, che ha sempre delle lezioni da insegnarci, ma che ci dona anche una lettura semplice e leggera. Vediamo di che cosa si tratta.

Per iniziare il 2022 da vere guerriere ecco il libro amatissimo dalle donne che tutte dovrebbero leggere

Ma di quale libro stiamo parlando? Si tratta di un grande classico apprezzatissimo in tutto il mondo. Parliamo di Donne che corrono coi lupi della psicanalista e poetessa americana Clarissa Pinkola Estès. Donne che corrono coi lupi è stato pubblicato per la prima volta nel 1992. Da allora non è mai stato lontano dallo scaffale dei best seller. Ma attenzione, non si tratta di un romanzo. Potremmo invece definirlo a metà tra un saggio e una raccolta di fiabe. L’autrice, attraverso l’esposizione di leggende, fiabe, favole e storie popolari incentrate su varie figure femminili, analizza vari archetipi, che ciascuna di noi può trovare dentro di sé. Ma perché questo libro è così prezioso? Per iniziare il 2022 da vere guerriere ecco il libro amatissimo dalle donne che tutte dovrebbero leggere. Vediamo perché.

Lezioni preziose per donne di tutte le età

Donne che corrono coi lupi è una lettura preziosissima per le donne di ogni età. L’autrice ci spinge a riflettere sui noi stesse, su che cosa vogliamo nella vita, su quali compromessi abbiamo fatto o siamo disposte a fare. Un aiuto prezioso se vogliamo cominciare l’anno nuovo con il piede giusto e se abbiamo bisogno di una guida per prendere saldamente in mano le redini della nostra vita.

Donne che corrono coi lupi non è un libro che si legge tutto d’un fiato. Va invece assaporato a piccoli bocconi, per essere sicure di digerirlo al meglio. È un’opera che saprà accompagnarci per lungo tempo, e che certamente torneremo a sfogliare anche dopo averlo finito. Ad ogni rilettura, infatti, possiamo trovare un’interpretazione, un consiglio o uno spunto di riflessione nuovo.

