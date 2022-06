Si apre la stagione estiva ed è tempo di classifiche. Questa volta sono fatte su quelle località di mare che lasciano gli spettatori a bocca aperta. Una delle attestazioni più famose, che quasi tutti conoscono, è quella della Bandiera Blu.

Questo è un riconoscimento dato dalla Foundation for Environmental Education a vari luoghi sulla costa europea. E tra le spiagge fortunate ci sono anche molte località italiane.

Ogni anno la lista cresce e si modifica, perché per avere questo riconoscimento è necessario soddisfare vari criteri.

Le classifiche sono tantissime

Ci sono anche quelle fatte proprio da chi viaggia. Quindi coloro che vivono in prima persona l’esperienza danno il loro giudizio, la consigliano, e alla fine si crea una classifica.

E questo è, ad esempio, il caso della The Best of the Best Beaches 2022, la classifica dei Travelers’ Choice Awards di Tripadvisor. Qui possiamo trovare quelle che sono considerate le spiagge più belle al Mondo, e nella lista c’è anche una spiaggia italiana.

Ma le classifiche continuano e per il 2022 gli esperti ne hanno stilata un’altra.

Non solo spiagge Bandiera Blu, anche queste sono premiate dagli esperti per il mare pulito e bello

La classifica si chiama Cinque Vele ed è la Guida Blu di Legambiente e Touring Club. Come per le altre, anche questa ha dei criteri che devono essere soddisfatti e, in caso positivo, faranno parte della classifica.

Sul podio troviamo la Sardegna che ha ben sei vele blu. In totale quelle distribuite sono 18, ma il comune denominatore è il mare bello e pulito.

Nell’Isola a ricevere la vela blu sono il litorale di Baunei, il litorale di Chia, Planargia, il Golfo di Oristano e l’area marina protetta Sinis, Baronia di Posada e Parco di Tepilora, Gallura costiera e l’area marina protetta Capo Testa.

In Puglia abbiamo l’alto Salento jonico (Nardò, Gallipoli, Porto Cesareo, Racale), l’alto Salento adriatico (Melendugno, Otranto e Vernole) e le Isole Tremiti.

Ma non finisce qui

In Campania, invece, abbiamo il Cilento Antico (Pollica, Castellabate, San Mauro del Cilento e Montecorice) e la Costa del Mito (tra Camerota, Centola-Palinuro e Pisciotta).

Proseguendo con la Toscana, poi, c’è la Maremma toscana (Castiglione della Pescaia, Scarlino, Marina di Grosseto e Follonica), l’Isola di Capraia e poi la Costa d’Argento (Orbetello, Capalbio) e l’Isola del Giglio. In Sicilia abbiamo l’sola di Salina e Pantelleria, mentre in Liguria le Cinque Terre e in Basilicata la Costa di Maratea. E allora non solo spiagge Bandiera Blu, anche queste sono premiate dagli esperti e non sono da dimenticare.

