È proprio vero che madre natura riesce a regalarci degli spettacoli incredibili. In questo periodo dell’anno molti di noi sono in ferie o stanno partendo per un meritato relax. Davvero tantissime le mete a disposizione del turista, considerando la completa libertà di movimento. Molte ne abbiamo anche in Italia. In un recente programma televisivo, il presentatore ha accennato ad alcune spiagge in giro per il Mondo, con caratteristiche davvero uniche. Sarebbero infatti non dorate o argentate, ma addirittura rosa. Frutto dell’evoluzione geologica e marina della zona e assolutamente imperdibili da coloro che cercano qualcosa di veramente speciale. Purtroppo, una di queste spiagge rose ce l’avevamo anche noi in Italia, nell’isola di Budelli, in Sardegna. Ma proprio a causa del turismo selvaggio è attualmente inaccessibile e può essere vista solo da lontano.

Probabilmente quella più famosa al Mondo

Parlando di spiagge rosa, probabilmente la più famosa è pubblicizzata è la “Pink Sand Beach”, alle Bahamas. Il suo nome non ci nasconde assolutamente nulla, visto che la traduzione più semplice è proprio “spiaggia dalla sabbia rosa”. Qualche anno fa un sito inglese di viaggi la inserì tra le 10 mete da visitare almeno una volta nella vita. Perché oltre alla spiaggia dal meraviglioso colore rosato, c’è anche un oceano particolarmente famoso nelle sue acque azzurre quasi incontaminate.

Non è una fiaba e nemmeno un fotomontaggio al pc perché queste 3 spiagge rosa esistono davvero e potremmo visitarle

Quando parliamo di paradisi tropicali, difficile non inserire almeno una località dell’Indonesia. Parlando di spiagge rosa, qui ce ne sarebbero addirittura due:

la Tangsi Beach di Lombok;

la Pantai Merah nella meravigliosa isola di Komodo.

Ci troviamo quindi dall’altra parte del Mondo, in veri e propri paradisi naturali, conosciuti e riconosciuti per la loro bellezza. Un viaggio da queste parti sarebbe un’emozione davvero unica, ma anche un vero e proprio salasso per il portafoglio.

Le saline di Marsala e il riflesso rosa

Non è una fiaba e nemmeno un fotomontaggio al pc neanche quello delle bellissime saline rosa di Marsala. Qui, ovviamente non si parla di passeggiate in riva al mare e tuffi in acqua cristallina, ma i colori dell’acqua e del riflesso, dovuti al sale sono davvero unici. È possibile visitare le saline, acquistando il biglietto e magari avendo anche la possibilità di vedere i bellissimi fenicotteri che frequentano la zona.

Lettura consigliata

Non solo relax e sole con la vitamina D ma fare una passeggiata in riva al mare farebbe bene come andare in palestra per almeno 3 motivi eccezionali