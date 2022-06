Nel periodo estivo, quando il caldo si fa davvero opprimente, l’unico posto dove si sta davvero bene per vincere l’afa è la spiaggia oppure ai bordi di una piscina. Pur tuttavia, d’estate non tutti possono andare al mare o comunque stare troppi giorni lontano dalla città.

Basti pensare, per esempio, a chi fa lavori come il vigile del fuoco o il medico. Vediamo allora, nel dettaglio, cosa si può fare nel periodo estivo in città prendendo come riferimento, in particolare, le grandi metropoli. Da Roma a Milano, passando per città come Napoli, che sono belle da vivere e da visitare sempre, d’estate come d’inverno.

Cosa fare d’estate a Napoli e anche in altre grandi città italiane come Roma e Milano

Nel dettaglio, Napoli d’estate è una città viva e ricca di attrazioni, a partire dalla possibilità di trascorrere le serate nei cinema all’aperto. Ma solo dopo aver mangiato, nelle vie dello street food, la famosa pizza chiusa napoletana. Per chi arriva a Napoli come turista, inoltre, le gite nelle varie isole dell’arcipelago campano rappresentano una tappa obbligata.

Queste sono le possibili risposte su cosa fare d’estate a Napoli. In altre grandi città come Roma e Milano, invece, cosa si può fare nel periodo estivo? Vediamo di fornire alcuni spunti e idee pure per trascorrere giorni d’estate diversi dal solito nella Capitale e nel capoluogo lombardo.

Cosa si può fare nel periodo estivo a Milano ed a Roma, dai Navigli al lido di Ostia

Per quel che riguarda la città di Milano, nel periodo estivo una delle attrazioni è rappresentata dall’Idroscalo, che non è un semplice parco, ma una vera e propria oasi di benessere, di divertimento e di svago per tutta la famiglia. In quanto, tra l’altro, si possono praticare tanti sport, inclusi pure quelli in acqua.

Per chi non vuole invece spostarsi troppo da Milano, l’alternativa potrebbe essere rappresentata da un bel tour in battello sui Navigli. Che è anche il modo, per il turista, di ammirare la città di Milano da una prospettiva diversa magari con il partner.

A Roma, invece, d’estate l’afa si combatte in spiaggia. In tal caso, il primo posto dove andare, e a cui pensare, è rappresentato dal lido di Ostia. Dove la sera d’estate c’è grande movimento nelle discoteche e nei locali notturni. Tra pub, bar e ristoranti dove si mangia bene a partire dai piatti tipici della tradizione e della cucina romana.

