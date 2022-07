Secondo le classifiche internazionali del settore, saremmo uno dei popoli più golosi in assoluto di pesce. Difficile stimare effettivamente le quantità che assumiamo, ma qualche cifra trapelerebbe. Si parla addirittura di circa 30 kg di pesce all’anno mangiato da ogni italiano. Una media molto alta, rispetto a quella europea, che si attesterebbe attorno ai 23 kg. Cosa che avrebbe destato anche qualche preoccupazione nelle associazioni ambientaliste, per la paura che non si riesca a garantire la riproduzione corretta. Sempre di più gli italiani che consumano anche il pesce surgelato, grazie alla qualità sempre più elevata delle aziende italiane. E, proprio parlando di pesce, alimento molto consumato durante l’estate, ce ne sarebbe uno conosciuto forse più per il suo sapore che per le sue virtù salutari.

Perché fa bene alla salute mangiare il polpo

Potremmo definire giustamente il polpo come uno dei protagonisti delle diete dimagranti. Alla pari del tacchino, che rappresenterebbe il top come proteina della carne, il polpo sarebbe l’alter ego per il pesce. Con pochissime calorie, sarebbe spesso indicato anche come alimento utile nella dieta dei bambini. Ricchissimo di minerali e vitamine, sarebbe infatti uno degli alimenti ideali per una corretta formazione delle ossa e dei denti. Come ricordato anche da questo studio medico il polpo potenzierebbe anche le difese immunitarie grazie alla ricchezza di vitamina C.

Non solo sogliola, branzino e platessa ma anche questo pesce che avrebbe poche calorie e tantissime vitamine

Un’altra caratteristica che fa del polpo un pesce che dovrebbe comparire nella hit parade della nostra cucina sarebbe la sua ricchezza di acidi grassi omega 3. Quelle sostanze benefiche che ormai conosciamo bene tutti e che sarebbero delle potenti alleate nella salute del cuore nella lotta del colesterolo. Ricordandoci anche tutti i valori da cui ci dovremmo difendere con le analisi. Potremmo ideare ad esempio una speciale insalata estiva, unendolo ai pinoli, ai ceci e ai pomodorini. Una ricetta semplicissima, veloce, ma piena di nutrienti.

il dettaglio da non trascurare

Non solo sogliola, branzino e platessa, quindi anche il polpo come ingrediente speciale della nostra cucina, ma con una piccola attenzione. Secondo la scienza alimentare, infatti, non sarebbe il polpo tra gli alimenti più digeribili in assoluto. Tanto che un piccolo consiglio utile sarebbe quello di non andare a letto immediatamente dopo aver fatto una scorpacciata di questo pesce benefico.

