C’è un punto di partenza fondamentale per tutelare la nostra salute ed è la prevenzione. Come ricordano sempre medici ricercatori, sottoporsi annualmente anche alle analisi di routine potrebbe davvero salvarci la vita. Anche senza andare a pensare le cose più negative, accorgersi di avere determinati valori fuori dalla norma, serve a rimettersi in carreggiata. Quindi a prevenire ulteriori complicazioni, seguendo alla lettera consigli e prescrizioni dei medici. Purtroppo, siamo sempre a parlare di colesterolo e glicemia troppo alti e spesso dimentichiamo questo valore specchio della salute. Coloro che si sottopongono regolarmente alle analisi del sangue conoscono bene questo tipo di esami che andremo a vedere nell’articolo della nostra Redazione.

Cos’è l’emocromo e perché è così importante

Nella lista dei diversi valori che il nostro medico di base ci consiglia di monitorare, non dovrebbe mai mancare l’emocromo. Una delle voci maggiormente prescritte dai dottori perché è un vero e proprio specchio dello stato generale della nostra salute. Nel caso in cui infatti i valori fossero anomali e sballati, potrebbe suonare il campanello di allarme per diversi problemi. Da una carenza a livello di piastrine, all’anemia, o addirittura alla leucemia.

Senza entrare nel dettaglio dei termini medico scientifici, ricordiamo che l’emocromo fornisce esattamente i valori riguardanti:

globuli bianchi;

globuli rossi;

piastrine.

Ossia tutte le cellule che il nostro midollo osseo produce e invia nel sangue. Ecco perché l’emocromo viene inserito negli esami del sangue completi che servono proprio a stabilire il nostro livello di salute. Pensiamo che il primo campanello di allarme della presenza di un tumore potrebbe scattare proprio dalla diminuzione di globuli rossi nel sangue. Se il loro valore cala fin sotto gli 8 grammi per decilitro, il nostro medico opportunamente ci prescriverà ulteriori analisi.

Quali sono i valori corretti dell’emocromo

Un’analisi completa del sangue potrebbe essere quindi già un importante punto di partenza per capire se siamo in salute o meno. L’ emoglobina, che risulta essere una proteina fondamentale per il trasporto e dell’ossigeno nel sangue è coinvolta proprio in questi esami. Solitamente, i valori normali dell’emoglobina si differenziano tra uomo e donna:

tra i 12 e i 16 grammi per decilitro di sangue nella donna;

tra i 13,5 e i 18 nell’uomo.

Parliamo, ovviamente, di persone adulte e non bambini.

