Le scarpe sono amatissime, specie dalle donne, che amano averne a disposizione in casa diversi tipi adatti per ogni occasione.

Per la quotidianità generalmente si preferisce avere una scarpa comoda, adatta per ogni occasione, soprattutto in questi mesi ancora freddi e uggiosi.

Ed è importante proteggerci dal freddo in questo periodo, non solo ai piedi ma anche in tutto il corpo, per scongiurare fastidiosi malanni. Il collo, per esempio, è un punto molto delicato, per cui questa maglia potrebbe aiutarci a mantenerlo al caldo. Inoltre, questo capo si abbina perfettamente con queste calzature ultimamente molto in voga che possiamo trovare in diversi colori.

Questa è la scarpa tanto amata

Si tratta dei biker boot, che sono stivali di cuoio o di pelle molto apprezzati per il loro stile e la loro comodità. Li possiamo trovare di diverse versioni anche se generalmente hanno uno stile rock, punk e urbano allo stesso tempo. Non solo delle scarpe da ginnastica, quindi, perché questi stivali potrebbero fare la differenza sul nostro look facendoci sentire ancora più sicure di noi stesse.

Il colore base della scarpa è il nero, arricchito anche da diversi dettagli come la presenza di strass, borchie, decorazioni in pietre e anche catene.

I biker boot si abbinano perfettamente ad ogni capo d’abbigliamento, risultando così adatti sia ad occasioni più formali che informali.

Per esempio, potremo indossarli anche con un maglione invernale, pantaloni larghi e un cappotto più elegante per uno stile originale. Inoltre, è possibile anche accostarli a questo accessorio invernale di tendenza che ci tiene caldi e ci protegge dal freddo con stile.

Non solo scarpe da ginnastica ecco i comodissimi stivali adatti sia a 20 che oltre i 40 anni che stanno spopolando

Molti non conoscono i puddle boot, che sono adatti sia alle ragazze più giovani che alle signore per il loro stile comodo, pratico ed elegante.

I puddle boot, come si può intuire dal nome, si ispirano ad una reinterpretazione più attuale del classico stivaletto da pioggia. Questo modello possiamo trovarlo sia che si allunga fino alla caviglia che come gambale alto, a seconda della nostra preferenza personale. È una calzatura molto appariscente, realizzata in gomma, che possiamo trovare sia in tonalità nera che in calamaio o in rosa flamingo.

Lettura consigliata

