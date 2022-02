La seconda settimana di febbraio è appena cominciata e potrebbe rivelarsi piena di sorprese per alcuni segni zodiacali.

Secondo l’oroscopo, infatti la collaborazione tra Venere e Marte si dimostrerà fruttifera soprattutto per il Toro, la Vergine e il Capricorno.

Questi tre segni zodiacali vivranno una settimana positiva sia per quanto riguarda le questioni amorose che per quelle lavorative e di denaro.

I giorni a cui prestare maggiore attenzione sono il 7 e 8 febbraio che saranno ricchi di novità. L’amore potrebbe bussare alla porta oppure si otterranno degli interessanti successi sul lavoro.

Ovviamente l’oroscopo non è sufficiente, sarà necessaria anche una buona dose di impegno personale.

Le situazioni positive, spesso, non cadono dall’alto ma è necessario combattere ed impegnarsi per ottenerle. Ma andiamo a vedere con attenzione quali saranno le novità che investiranno questi 3 segni.

Segni zodiacali che, a differenza di Leone e Scorpione alle prese con Saturno, vivranno una settimana interessante.

Settimana ricca di amore ma anche di denaro e successi lavorativi per questi 3 segni zodiacali protetti da Marte e Venere

Per i nati sotto al segno del Toro la settimana appena iniziata sarà all’insegna della spensieratezza. Febbraio, infatti, sembra partire con il piede giusto e si riuscirà finalmente a recuperare in parte la negatività patita nei mesi passati.

Venere e Marte sono alleati e potrebbero favorire nuovi incontri che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.

Sul lavoro non mancheranno tensioni da cui, con un po’ di astuzia, si uscirà vittoriosi e fieri di sé.

I primi due giorni della settimana saranno quelli da tenere sotto controllo perché riserveranno sorprese. Specialmente sotto il profilo del denaro ci potrebbero essere novità interessanti.

Per quanto riguarda le coppie ci saranno momenti più distesi per coloro che hanno vissuto delle difficoltà.

Vergine

Il secondo segno zodiacale che vedrà il suo momento fortunato proprio durante questa settimana è la Vergine.

Giove cerca di mettere in difficoltà i nati sotto a questo segno ma Mercurio, Venere e Marte sono in posizione favorevole.

Per questo motivo non ci si deve far distrarre ma proseguire dritti per la propria strada. Le prime settimane di febbraio, specialmente i giorni 7 e 8 oltre che il 17, saranno ricche di novità lavorative.

I dipendenti potrebbero finalmente ottenere la tanto agognata promozione con un aumento di stipendio. Invece, gli autonomi avranno la possibilità di portare a termine progetti lasciati in sospeso.

Se si è appena usciti da una storia d’amore tormentata sarà necessario non riversare le proprie frustrazioni su amici e familiari.

Questo potrebbe creare dei conflitti difficilmente sanabili. Per le coppie consolidate, invece, sarà ora di pensare al futuro.

Capricorno

Da ultimo, poi, ci si occuperà del Capricorno che si sentirà molto al centro dell’attenzione. Una settimana ricca di amore ma anche di denaro e successi lavorativi. Tuttavia, in amore sarà ora di prendere le redini della situazione e finalmente decidere.

La decisione, in positivo o in negativo, traghetterà verso momenti più favorevoli e si rivelerà corretta.

Infatti, anche in questo caso Venere e Marte soccorreranno questo segno dando la possibilità di fare interessanti incontri.

Inoltre, c’è ancora una speranza anche per le coppie in crisi che, con impegno, potranno ricucire uno strappo.

Sul lavoro si potrebbe ricevere un’ottima notizia che permetterà di cambiare in positivo la situazione.