Uno dei piaceri dell’inverno è ritirarsi sotto le coperte al calduccio. A patto però che ci sia davvero tepore e non si rischi l’assideramento. Una delle tecniche da sempre più utilizzate dalle donne è quella di mandare avanti il marito, in modo da scaldare il letto. Sistema decisamente economico che ora però potrebbe contrastare con le varie piattaforme di streaming. Ecco, perché, grazie anche ai vari bonus, gli italiani stanno tornando ad acquistare le televisioni per le camere. Scherzi a parte, una delle parti del corpo che maggiormente soffre il freddo sono i nostri piedi. Non solo scalda sonno e calzettoni ma per scaldare i piedi ghiacciati ecco cosa facevano le nostre nonne. Vedremo assieme ai nostri Esperti una serie di suggerimenti davvero semplici.

Un sistema che arriva direttamente dall’antica Roma

Esiste un metodo abbastanza sicuro ed economico per scaldarci i piedi prima di entrare a letto. Senza utilizzare nessun prodotto, ma semplicemente una combinazione di acqua calda e fredda. Un metodo che utilizzavano addirittura gli antichi romani quando avevano la possibilità di frequentare le terme. Un sistema che viene citato anche nei romanzi storici, quando i romani erano insediati in paesi freddi come la Britannia. Non dovremo fare altro che creare uno shock termico ai nostri piedi. Non spaventiamoci, ma si tratta semplicemente dell’abbinamento di acqua calda e fredda, assieme a un massaggio dei piedi. Questo sbalzo termico dovrebbe stimolare i nostri vasi sanguigni permettendo al sangue di riattivarsi più velocemente. È praticamente lo stesso sistema che utilizziamo in doccia quando vogliamo svegliarci alla mattina.

Non solo scalda sonno e calzettoni ma per scaldare i piedi ghiacciati ecco cosa facevano le nostre nonne

Sembrerebbe la scoperta dell’America, eppure un altro sistema semplice ed economico per scaldare i piedi a costo zero è quello di muoversi. Dopo aver visto un bel film sul divano, magari accoccolati sotto a una coperta, ci apprestiamo ad andare a letto. Magari laviamo i denti e spegniamo le luci di casa, dando un’occhiata alla camera dei bambini. E i piedi rimangono freddi. Ecco allora che seppure assonnati, dovremmo cercare di sgranchire le dita, magari facendo dei movimenti rotatori o dei saltelli. Potrebbe bastare anche qualche minuto per avere i piedi caldi prima di andare a letto. E se stiamo per acquistare un nuovo piumone, ecco i consigli giusti nell’articolo di approfondimento.

