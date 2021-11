Mele e pere saranno i due frutti maggiormente presenti sulle nostre tavole nei prossimi mesi. Assieme all’uva, agli agrumi, ai kiwi e ai cachi rappresentano infatti le qualità di frutta più comuni in queste stagioni. Adesso che ricominciamo a utilizzare il forno, è tempo di preparare delle piacevoli torte proprio con le mele e le pere. Dolci spesso semplici, veloci e che rappresentano un’alternativa salutare per la colazione dei componenti della famiglia. Proprio parlando di dessert, non le solite torte ma questi 2 dolci con le pere che strabilieranno i nostri ospiti per originalità.

Una tradizione di montagna sicuramente piacevole

L’ Italia è un produttore di pere di assoluta qualità. Proprio per questo, approfittando delle cosiddette Kaiser, ecco un dolce poco conosciuto che viene dalla montagna. Ci occorreranno:

5 pere Kaiser;

la scorza di un limone;

5 amaretti;

60 grammi di zucchero;

una spolverata di cannella;

1 bicchierino abbondante di brandy di qualità.

Non le solite torte ma questi 2 dolci con le pere che strabilieranno i nostri ospiti per originalità

Prendiamo le nostre pere e iniziamo la preparazione:

laviamole, senza sbucciarle e adagiamole in piedi, tutte vicine, in un contenitore dai bordi alti;

cospargiamole con la scorza di limone grattugiato e la spolverata di cannella;

stando attenti a non rimuovere i due ingredienti messi sopra, bagniamole con dell’acqua e inforniamole coperte per un’oretta circa a 130 °;

sistemiamole quindi su un piatto o un vassoio e sopra di ognuna adagiamo un amaretto;

recuperiamo il succo della loro cottura e mettiamolo in una terrina, assieme al brandy e allo zucchero che faremo caramellare;

a questo punto, versiamo lo sciroppo sulle pere e serviamo a tavola.

La variante con l’aceto balsamico e lo yogurt

Attenzione alla seconda variante che potrebbe essere più gradita alle nostre signore. Recuperiamo sempre 5 pere, 250 grammi di yogurt greco, dell’aceto balsamico e della frutta secca in polvere. Quindi:

laviamo le pere, asciughiamole e dividiamole in due, eliminando semi e torsolo;

tagliamole quindi a fettine sottili, riponiamole su un vassoio e ricopriamole con 5/6 cucchiaiate di aceto balsamico o di glassa balsamica;

a questo punto prendiamo una padella, adagiamoci le pere assieme al sugo formatosi con l’aceto;

cuociamo per un paio di minuti a fuoco lento, lasciamole raffreddare in un vassoio, sempre assieme al sugo di cottura;

quindi decoriamole con lo yogurt e sopra una spolverata di frutta secca.

