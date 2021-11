Una delle cose più piacevoli che ci possa capitare d’inverno è nasconderci sotto il piumone. Una sensazione di caldo fisico, ma all’inizio soprattutto mentale. Il solo pensiero, infatti di passare la notte al calduccio, ci fa sentire meno freddo nel momento in cui entriamo a letto. Se poi abbiamo anche le lenzuola felpate, allora il piacere decisamente raddoppia. Potrebbe però essere anche arrivato il momento di cambiare il piumone di casa. Come aggirarci tra le 1.000 offerte che possiamo vedere ovunque, senza cadere in qualche trappola? È pur vero che le offerte disponibili sono tantissime, ma proprio per questo potrebbero non essere tutte valide. Ecco come non sbagliare l’acquisto del piumone per difenderci dal freddo dell’inverno e coccolarci nel suo tepore. Abbiamo approfittato dei consigli di un esperto.

Attenzione ai cosiddetti punti calore

Forse non tutti sanno che i piumini o piumoni da letto sono classificati con una numerazione che ne contraddistingue proprio il livello di calore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un piumino che vanti 3 punti calore potrebbe essere indicato proprio in questa stagione, cioè l’autunno, prima dell’arrivo del grande freddo. Solitamente consigliato per chi ama dormire in una camera da letto con temperatura superiore ai 20 °.

Ecco come non sbagliare l’acquisto del piumone per difenderci dal freddo dell’inverno e coccolarci nel suo tepore

Se siamo interessati a un piumino che abbia 4 punti calore, vorrà dire che saremo pronti ad affrontare l’inverno in una camera che non superi i 20 ° di temperatura. Potrebbe rappresentare l’ideale per chi non è troppo freddoloso, ma ama crogiolarsi in un bel piumino di qualità.

Se, invece temiamo il freddo, e nello stesso tempo non amiamo dormire con la camera riscaldata, sarebbe opportuno andare alla caccia del piumino con 5 punti calore. Consideriamo che parliamo di un piumino potenzialmente alleato di una notte trascorsa in una casa col riscaldamento davvero basso.

L’eterno dilemma della lunghezza del piumino

Uno dei motivi di discussione casalinga non è solo il dentifricio col tubetto aperto, ma anche il piumino tirato di qua e di là. Capita spesso che, dormendo nel letto matrimoniale, uno dei due si porti via l’intero piumino. Se vogliamo evitare questo eterno conflitto, ricordiamoci di controllare esattamente i margini e le misure del piumino, ma anche del letto. Uno degli errori che potrebbe spiazzarci è proprio quello di acquistare magari il piumino su Internet, senza aver considerato le misure del materasso. Potremmo così trovarci in perenne conflitto col coniuge, dormendo spesso scoperti.

Approfondimento

Invece di buttare via le bucce di questa verdura ecco 3 sorprendenti utilizzi della tradizione popolare