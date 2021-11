Il mondo delle piante aromatiche è molto più vasto di quello che possiamo pensare. Molto spesso, forse, ci riferiamo agli aromi più noti e utilizzati in cucina, come il rosmarino, la salvia, la menta o la maggiorana.

In realtà, metaforicamente parlando, potremmo indossare tranquillamente un caschetto da esploratore e iniziare a scovare le erbette più insolite. Tra le piante aromatiche, infatti, ve ne sono alcune davvero particolari, poco conosciute ma dagli odori e sapori unici.

In questo articolo, allora, andremo a conoscerne ben 3 che pochissimi hanno in casa e con le quali creare piatti e bevande eccezionali e indimenticabili.

Non solo rosmarino e salvia, ecco come coltivare in casa queste 3 piante aromatiche insolite ma gustose che spopoleranno in inverno

Le 3 singolari piante aromatiche di cui parleremo sono molto versatili: possiamo tenerle in balcone, in vaso oppure possiamo metterle in giardino, in piena terra.

Inoltre, per coltivarle non c’è bisogno di avere il pollice verde, perché sono molto resistenti e richiedono davvero poche accortezze.

Per quanto riguarda il dove trovarle, essendo così particolari, sicuramente possiamo acquistarle online ma anche nei vivai più forniti.

Menta fragola

Iniziamo la nostra scoperta da questa pianta che è molto simile alla classica menta, solo che ha un fantastico retrogusto di fragola e foglie pelose.

Le indicazioni per la coltivazione sarebbero le seguenti:

andrebbe bene un terreno poco argilloso e compatto ma umido e soffice;

andrebbe innaffiata quando il terreno è asciutto;

vorrebbe la mezza ombra, anche se non teme il sole ma bisognerebbe proteggerla da piogge eccessive e correnti d’aria.

Per quanto riguarda l’uso, invece, oltre che per guarnire i dolci, possiamo utilizzare la menta fragola per insaporire:

insalatone come questa leggera post abbuffate con un ingrediente di stagione;

macedonia di frutta;

tisane e tè caldi.

Timo limone

Questa varietà di timo si distingue da quello tradizionale, perché ha le foglie leggermente gialle e un sapore intenso e fresco di limone.

Per coltivarla bisogna:

optare per un terreno drenante e sabbioso;

innaffiare solo quando il terreno è secco al tatto, evitando ristagni d’acqua;

tenerla al sole, ma resiste bene anche all’inverno e in mezza ombra.

Gli usi, invece, sono infiniti grazie al suo gusto “agrumato”:

su carne e pesce alla griglia o al forno;

per insaporire verdure cotte anche al vapore e patate al forno;

per creare oli aromatizzati o liquori.

Rungia klossii o erba fungo

Infine, proprio questa pianta, originaria della Papua Nuova Guinea, appena masticata rilascia un inteso e sorprendente sapore di funghi.

Per coltivarla:

potremmo utilizzare un qualsiasi terriccio però ben fertilizzato con humus;

dovremmo innaffiare regolarmente anche in inverno per tenere la pianta sempre umida evitando i ristagni;

andrebbe bene sia un’esposizione soleggiata che ombrosa purché riparata da gelate.

Per quanto riguarda l’uso in cucina, poi, è perfetta per insaporire carni bianche e rosse, verdure, patate e brodi.

Quindi, non solo rosmarino e salvia, ecco come coltivare in casa queste 3 piante aromatiche insolite ma gustose che spopoleranno in inverno.

