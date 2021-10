Le magie in tavola sono davvero numerosissime e poter mangiare un cibo sia cotto che crudo è una di queste.

Inoltre, è magico poter preparare in un batter d’occhio un pasto completo, nutriente e squisito quando abbiamo poca voglia di stare ai fornelli.

Per compiere, poi, questo goloso incantesimo non ci occorrono parole speciali, ma solo un pizzico di fantasia, pochi ingredienti stagionali e un cucchiaio al posto della bacchetta magica.

Il risultato? Un’insalatona straordinaria, variopinta, ricca di sapori e per di più assolutamente light. In questo articolo, quindi, sveleremo la ricetta semplicissima di questa vera e ghiottissima magia della cucina.

Li amiamo cotti ma crudi sono sopraffini perché perfetti per preparare un’insalatona leggera post abbuffate

Partiamo dalla soluzione di quello che sembra quasi un indovinello: li possiamo mangiare sia cotti che crudi e sono spettacolari in entrambi i modi.

Cosa sono? Gli spinaci, verdura tipica dell’autunno che ci accompagnerà anche per tutto l’inverno. Un po’ come la zucca che si può trasformare nella regina delle cotolette autunnali in una ricetta leggera e senza uova.

Questi ciuffi verdi sono, però, proprio i protagonisti della nostra insalatona post abbuffate.

Inoltre, sarebbero un concentrato di benefici per il nostro organismo:

sono notoriamente conosciuti per essere una miniera di ferro;

apporterebbero una buona dose di omega 3 per il benessere del cuore e delle arterie;

sono anche ricchi di fibre, che sarebbero ottime per favorire la regolarità intestinale;

eserciterebbero un’azione antiossidante grazie alle vitamine A e C insieme al magnesio e ai carotenoidi.

Dopo questa incredibile lista di virtù degli spinaci, vediamo con che altre delizie accoppiarli.

Ingredienti

Per preparare un piatto di insalatona ci occorrono:

2-3 pugni di spinaci crudi;

mezzo avocado che si può sostituire con della feta;

un cucchiaio di chicchi di melagrana;

6 gherigli di noci spezzettati;

scaglie di grana o parmigiano;

olio extravergine d’oliva a piacere;

un pizzico di sale;

succo di mezzo limone;

aceto balsamico a piacere.

Procedimento

Partiamo proprio da loro, cioè dagli spinaci, dei quali possiamo usare sia le foglie che i gambi lasciandoli lunghi 3 centimetri circa.

Laviamoli sotto l’acqua corrente, asciughiamoli per bene tamponandoli con un canovaccio pulito e mettiamoli dentro una ciotola capiente. Il consiglio è di lasciare le foglie intere per maggiore croccantezza ma possiamo anche tagliarli più finemente con un coltello.

Successivamente, aggiungiamo i chicchi di melagrana e le noci e condiamo con olio, sale, limone e aceto balsamico, mescolando per bene con un cucchiaio.

Infine, per evitare di spappolarli troppo, uniamo la polpa di avocado, tagliata a cubetti, e le scaglie di grana.

Diamo un’ultima e delicata mescolata et voilà: il piatto è pronto per essere gustato.

Ultimi due suggerimenti

Se dovesse avanzare, potremmo conservare l’insalata per un massimo di due giorni in frigo.

Inoltre, la melagrana, una volta aperta, non può stare a lungo in frigorifero e quindi potremmo usare gli altri chicchi per preparare questo profumatissimo cocktail.

