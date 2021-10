Possiamo proprio dirlo: ciclamino che passione. Questa piccola pianta domestica, infatti, è la vera star dell’autunno e dell’inverno. Tutti la amano, tutti la vogliono, tutti ne parlano e il perché è molto semplice.

Il ciclamino è una delle poche piante che fiorisce da ottobre a novembre e rimane florida per tutto l’inverno. Poi, è la “cocca” degli angoli green anche per chi non ha il pollice verde perché è facile prendersene cura e fare un figurone con chiunque.

Tuttavia, non dovremmo mai abbassare la guardia perché pur essendo una pianta robusta anche il ciclamino ha le sue debolezze.

Quindi, in questo articolo scopriremo come fare per mantenerlo in ottima forma fino a fine marzo e scongiurare una morte prematura.

Ecco le 4 cose da fare per mantenere il ciclamino fino a primavera e non farlo appassire precocemente

Partiamo subito con il primo suggerimento che riguarda il vaso in cui deve crescere la pianta.

Infatti, non appena varchiamo la soglia di casa, con il nostro bellissimo ciclamino in mano, potremmo pensare che sia opportuno cambiargli dimora.

In realtà, dovremmo utilizzare lo stesso vaso di quando l’abbiamo acquistato fino a che non arrivi il momento giusto per rinvasare.

Questo periodo dell’anno non sarebbe ideale per seguire questa procedura e dovremmo invece attendere fino alla primavera quando potremmo scegliere un vaso più grande.

Cambiarlo subito, non appena rientriamo dal vivaio, potrebbe creare un piccolo shock nella pianta portando alla perdita dei fiori o ad un ingiallimento delle foglie.

L’habitat

Il secondo consiglio sarebbe quello di avere le idee chiare su dove posizionare la pianta. In questo modo possiamo trovare da subito il suo posticino e non spostarla più se non in casi eccezionali.

Portarla in giro per casa, metterla una volta in una stanza poi in un’altra, potrebbe proprio scompensare il ciclamino.

Questa pianta, infatti, è una grande abitudinaria e si adatta subito all’ambiente in cui si trova se è giusto per la sua sopravvivenza.

In generale, dovrebbe essere molto luminoso, non troppo caldo ma non troppo freddo: 15-20 gradi circa.

Habitat

Un altro aspetto da valutare, sempre connesso all’habitat, è la corrente d’aria o i piccoli spifferi che potrebbero sferzare le foglie del ciclamino. Per cui dovremmo stare attenti quando apriamo le finestre o le porte. Il leggero vento invernale, infatti, potrebbe far appassire precocemente la pianta e provocare la caduta prematura di fiori e boccioli.

L’umidità

Ecco, allora, 3 delle 4 cose da fare per mantenere il ciclamino fino a primavera e non farlo appassire precocemente.

C’è un’ultima cosa che andrebbe considerata. I ciclamini adorerebbero l’umidità e al contrario si troverebbero in difficoltà in ambienti secchi e asciutti.

Nonostante ciò, durante il periodo della fioritura non sarebbe opportuno vaporizzare le foglie per evitare di macchiare i petali dei fiori. Inoltre, non dovremmo innaffiarla troppo spesso ma solo quando il terreno è asciutto.

Cosa fare allora per garantirgli la giusta umidità?

Potremmo riempire il sottovaso di palline di argilla espansa ed acqua. In questo modo l’acqua non toccherà le radici ma potrà evaporare tranquillamente aumentando l’umidità che circonda la pianta.

