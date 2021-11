Con l’arrivo del freddo e delle gelate notturne, è importante proteggere quelle piante che durante la stagione estiva sono state coltivate in balcone o in giardino. Alcuni esemplari, infatti, non sopportano le basse temperature o gli sbalzi termici, per cui è necessario provvedere con rimedi quali serre o cappucci protettivi, e permettere così alla pianta di sopravvivere fino alla primavera successiva.

Qualche pianta, collocata in vaso, è possibile trasferirla all’interno di casa. Invece, bisogna salvaguardare dalle intemperie quelle non adatte a vivere in ambienti chiusi, caldi e secchi.

Ecco 3 semplici soluzioni fai da te per proteggere le piante dal freddo in modo veloce e a costo zero

L’inverno può, dunque, danneggiare alcune specie irrimediabilmente. Per ovviare a questa problematica, occorre munirsi dei materiali essenziali per la realizzazione di strutture o espedienti in grado di ripararle a dovere.

A tal proposito, prima di acquistare qualsiasi attrezzatura, conviene dare un’occhiata tra gli oggetti che si possono avere in casa. Infatti, per proteggere le piante dal freddo in modo veloce e a costo zero ecco 3 semplici soluzioni fai da te.

Il primo rimedio è quello di coprire le piante. Si potrebbe comprare del tessuto non tessuto o altri teli appositi, ma perché spendere soldi se è sufficiente un vecchio lenzuolo? Il procedimento è semplice: il telo va steso e deve essere sostenuto da paletti affinché non tocchi la pianta. Inoltre è importante avere l’accortezza di creare un ambiente completamente chiuso e ben isolato, facendo arrivare fino a terra il lenzuolo.

La seconda soluzione è quella di creare delle mini serre. Quello che serve è recuperare qualsiasi contenitore in plastica che si ha a disposizione. Si possono recuperare i fondi delle damigiane per le pianti più grandi e ancora bottiglie, scatole, barattoli o buste di vario tipo, ad esempio quelle del pellet, per le più piccole. Per ricoprire correttamente le piante è necessario immergere per bene i contenitori nel terreno.

L’ultimo stratagemma, è quello di utilizzare del compost domestico ed agricolo (se si ha un giardino) per pacciamare. Le sostanze organiche andranno a nutrire la pianta e contribuiranno a rendere più soffice il terreno e più capace a trattenere l’umidità. È utilissimo durante le notti particolarmente fredde.

Altri importanti accorgimenti

È davvero fondamentale innaffiare le piante per mantenere il terreno umido. Questo, infatti, è in grado di trattenere il calore molto più di un terreno asciutto e di dare alla pianta quei due o tre gradi in più. L’unica accortezza è di evitare questa operazione con temperature sotto lo zero, perché si rischierebbe una gelata.

Il tessuto non tessuto è decisamente il migliore materiale da utilizzare per proteggere dal freddo, tuttavia in caso di pioggia incessante o grandine è opportuno usare la plastica per evitare danni alle piante.

Per quanto riguarda invece il compostaggio domestico, bisogna utilizzare gli scarti organici prodotti quotidianamente. In questo caso, però, meglio se solo di origine vegetale in quanto gli scarti di origine animale potrebbero causare cattivi odori. Dotandosi dunque di semplici compostiere da sistemare sul balcone o in giardino, è possibile adottare questa pratica ecologica ed efficace senza problemi.