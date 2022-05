La moda si evolve e cambia in continuazione e spesso pare difficile starle dietro. Per quanto riguarda le tendenze maschili, questo è un po’ meno vero. Se la moda femminile si evolve veloce e di continuo, quella maschile è più conservativa. Lo stile e l’eleganza maschili sono sempre molto simili, mentre calzature e accessori cambiano in maniera un po’ più dinamica.

Per questo oggi vogliamo parlare di una nuova moda che pare stia spopolando e che quest’estate sarà davvero virale. A quanto pare, infatti, non solo rosari o medagliette d’oro, è anche questo il gioiello maschile che tutti vogliono avere e che è perfetto da indossare d’estate. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Un simbolo che è diventato di tendenza

Se la moda dei gioielli femminili nasce spesso come forma di decorazione e lusso, quella maschile ha origini diverse. Basti pensare all’orologio, accessorio indispensabile per piloti e subacquei che poi si è reso popolare tra tutti, oppure al bastone da passeggio e agli occhiali da aviatore.

Oggi, però, vogliamo parlare di un oggetto che negli ultimi periodi ha conosciuto un grande revival che ha un’origine storica precisa. Stiamo parlando delle placche militari metalliche che riportano il nome e il gruppo sanguigno. Questo oggetto era dato in dotazioni ai militari nel secolo scorso e serviva per identificare i corpi in caso di ferimento o di morte. Realizzata in acciaio inossidabile per essere più resistente, questa placchetta era sempre tenuta al collo dai militari.

Non solo rosari o medagliette d’oro, ma anche questo gioiello maschile sta spopolando tra giovani e adulti

Portato alla ribalta dai rapper e dalla moda urban, la placchetta militare sta avendo grande successo. In molti la realizzano personalizzata, incidendovi date e nomi, gruppo sanguigno e frasi motivazionali. È possibile anche personalizzarla con delle pietre preziose o farsela realizzare in oro e argento.

Non si tratta di un gioiello tradizionale ed elegante, ma di un accessorio adatto a un ostile casual e sportivo. Perfetto per i giovani adolescenti, può anche essere indossato con nonchalance da chi ha qualche anni in più e non teme le novità. Se amiamo i gioielli più vistosi come le collanine d’oro e i rosari da portare al collo, potremo apprezzare la placca metallica, con la sua forma e storia uniche.

