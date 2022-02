Quando arriva il momento di fare regali alle nostre persone care, amanti, fidanzati e consorti, spesso non si hanno idee. Spesso si è tentati di fare le solite cose, come brillanti, collier e orologi. Se si vuole essere originali e regalare qualcosa di personalizzato, è difficile e si rischia di spendere cifre esorbitanti. Oggi vogliamo parlare di un gioiello che, però, non è il classico e prevedibile anello. Tradizionale di una regione italiana, è amatissimo da sempre più persone. Non è un diamante, ma questo gioiello è perfetto come pegno d’amore.

Una tradizione che non è mai stata più amata

Quando arriva l’ora di donare un gioiello ai nostri fidanzati e fidanzate, spesso si opta per anelli classici come i solitari di brillanti o delle fedi di design.

Negli ultimi anni, però, si è diffusa sempre più una nuova moda, che riporta in auge dall’antichità una tradizione regionale. Stiamo parlando della fede sarda, la cui origine si perde nella notte dei tempi.

Questo anello può essere in oro o in argento e si presenta con una classica ed elaborata decorazione in filigrana. L’anello può avere varie forme, da quello a nido d’ape a quello a foglia ed è composto da piccole sfere e ricci di metallo. Le sfere avevano anche un ruolo simbolico, perché rappresentano le spighe del grano e quindi la fecondità.

L’anello veniva tramandato di madre in figlia e aveva un forte potere simbolico ed economico. In origine veniva regalato per suggellare il fidanzamento tra i giovani e proteggere la persona amata.

Non è un diamante ma questo gioiello è perfetto da regalare ad amanti e fidanzati

Ora questo gioiello unico al Mondo è sempre più amato dalle nuove generazioni, sia in Sardegna che nel resto d’Italia ed è sempre più scelto come regalo di fidanzamento. In commercio, infatti, si trovano i modelli dalle forme e decorazioni più svariate, da quelli costosi in oro a quelli più economici in leghe meno preziose.

Sia che vogliamo donarlo in alternativa al classico brillante che come regalo estemporaneo, la decorazione in filigrana rende la fede sarda un oggetto raffinato e ricercato, dal sapore antico. Se vogliamo stupire con uno stile antico ma modernissimo, possiamo riscoprire la bellezza di questo gioiello.

