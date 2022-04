Moltissimi di noi amano il mondo del lusso e dei gioielli di valore. Dati i tempi che corrono, è però sempre più difficile fare acquisti di alto livello e in molti rinunciano a gioielli come collane, anelli e braccialetti. In realtà, si tratta di un errore, perché esistono alternative economiche ed accessibili davvero di ottima qualità. Oggi vogliamo parlare di una pietra preziosa perfetta per un regalo indimenticabile senza spendere un occhio della testa. Ecco perché questo gioiello sembra un diamante vero ma costa pochissimo ed è perfetto per tutti gli stili.

La tecnologia fa miracoli

Se pensiamo ad oggetti preziosi da indossare, i più amati e pregiati sono di certo i brillanti e l’oro. Considerati di valore sin dai tempi più antichi, sono caratterizzati da brillantezza e luce unica. Grazie alla loro capacità di riflettere il sole, non passano mai inosservati e rendono eleganti e raffinati. Le pietre preziose come il brillante sono rare da trovare in natura e difficili da estrarre, e questo aggiunge loro valore.

L’uomo ha così cercato delle alternative per ottenere pietre simili a quelle preziose, ma prodotte in laboratorio. Ed è così che sono nati i brillanti artificiali creati a partire dal carbonio, imitando i processi che avvengono in natura in milioni di anni. In pochi minuti si possono ottenere gemme preziose e brillanti del tutto simili a quelle naturali. Grazie alla semplicità di produzione e al minore impatto ambientale di queste pietre, si ricorre sempre di più a questi processi.

Sembra un diamante vero ma costa pochissimo questo gioiello luccicante ed elegantissimo che ritorna di moda

Data la convenienza di questo prodotto, le case produttrici di gioielli non hanno tardato a fiutare l’affare. Per questo, stanno tornando in voga queste gemme artificiali, in tutte le loro varianti.

Collane, braccialetti e soprattutto anelli, sono solo alcuni degli accessori che si ottengono da queste pietre preziose. L’effetto è davvero notevole, ad un occhio inesperto potrebbe essere difficile distinguere una pietra naturale da una artificiale. La brillantezza e la capacità di riflettere la luce è davvero molto simile, ma il prezzo è decine di volte inferiore. La buona notizia è che queste pietre hanno un costo ridotto e ci permettono di fare dei regali esteticamente impeccabili senza spendere cifre da capogiro.

