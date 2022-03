La primavera è arrivata e tra poco si entrerà nel vivo dei lavori di giardinaggio e nell’orto.

Gli appassionati, infatti, non potranno fare a meno di cominciare a controllare i calendari per le semine e i trapianti.

Sia in piena terra che in vaso, infatti, si potranno cominciare a fare lavori che permetteranno di avere un bel raccolto durante il periodo estivo. Ci saranno da trapiantare i broccoli ma anche da seminare alcuni ortaggi tra cui la bietola e il melone.

Non si tratta, però, delle uniche verdure che si potranno coltivare all’inizio della primavera. Tra tutte oggi ci si soffermerà sui pomodori, le melanzane, i piselli e il prezzemolo.

Infatti aprile è davvero il mese ideale per procedere, tuttavia attenzione al meteo perché potrebbero verificarsi gelate tardive molto pericolose.

Non solo raccolti abbondanti di prezzemolo e pomodori ma anche di questi 2 ortaggi da seminare ad aprile nell’orto e in vaso

Per primo si tratterà dei pomodori da mettere a dimora in pieno campo dalla fine del mese di aprile. Molto dipenderà anche dalla latitudine e dal clima della zona, nel Sud Italia si potrà procedere prima rispetto al Nord.

Per favorire lo sviluppo del pomodoro, poi, sarà fondamentale procedere con pacciamature. Le piante di pomodoro potranno essere sistemate vicino ai peperoni ma mai dopo questi e, soprattutto, lontani dai piselli.

Durante la fase di crescita bisognerà eliminare i succhioni che tenderanno ad indebolire la pianta. I pomodori, poi, andranno irrigati regolarmente durante lo sviluppo ma il terreno non dovrà risultare fradicio.

Per la coltivazione in vaso il contenitore dovrà essere profondo almeno trenta centimetri. Utile anche l’utilizzo di sostegni per tenere in piedi la pianta.

Melanzane

Le melanzane potranno essere coltivate in piena terra dalla prima metà del mese di aprile nelle Regioni più calde. In caso contrario utilizzare un tunnel che le proteggerà dal freddo, patiranno al di sotto dei 15 gradi.

Le zone di coltivazione dovranno, poi, essere tenute pulite da eventuali piante infestanti, si eviterà questo procedendo con una accurata pacciamatura. Le melanzane si possono coltivare vicino ai peperoni ma lontane dai pomodori.

Per la coltivazione in vaso servirà un contenitore di almeno 24 centimetri per 30 centimetri. Per evitare marciumi dovuti a ristagni idrici si consiglia di sistemare dell’argilla espansa o della ghiaia sul fondo. Le irrigazioni dovranno essere frequenti dal momento che il terreno non dovrà mai risultare secco.

Piselli

Le varietà precoci di piselli, seminate a febbraio e marzo, dovranno essere raccolte entro giugno. Nel mese di aprile, invece, procedere con la pulizia degli spazi in cui si andranno a segnare i piselli mangiatutto. Bisognerà procedere mettendo almeno cinque semi per buca, in questo modo si potranno tenere le piante più forti. I piselli andranno coltivati lontano dal cavolo ma vicini ai pomodori.

Prezzemolo

Da ultima una pianta aromatica molto apprezzata e utilizzata in cucina, il prezzemolo. Nel mese di aprile potrà essere seminato in piena terra. Bisognerà, poi, procedere con irrigazioni frequenti e con l’eliminazione delle infestanti. Ama un’esposizione a mezz’ombra e resiste abbastanza bene al freddo. Per velocizzare la crescita si consiglia di acquistare presso vivai specializzati le piantine di prezzemolo. Partendo dai semi ci vorrà molto più tempo per avere a disposizione l’erba aromatica da raccogliere. Quindi, non solo raccolti abbondanti di prezzemolo e pomodori ma anche di questi piselli e melanzane.