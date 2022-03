La primavera sta finalmente bussando alle nostre porte e in qualche modo anche per questo 2022 ci stiamo lasciando alle spalle l’inverno.

Dall’inizio della primavera ad aprile il tempo passerà veloce come un battito di ciglia. Per questo motivo è importante cominciare a ragionare sui lavori da fare nell’orto.

Già a marzo si erano potuti seminare in vaso alcuni ortaggi come, ad esempio, i broccoli. Sperando in temperature più miti ad aprile si potrà procedere nella coltivazione di bietole da costa o da foglia e del melone.

La prima è una pianta erbacea coltivata in quasi tutte le zone di Italia, appartiene alla famiglia delle Amarantacee.

Il melone, invece, appartiene alla famiglia delle Cucurbitacee ed è caratterizzato da un fusto strisciante. Ricco di elementi benefici come il betacarotene è un grande alleato dell’abbronzatura ma è povero di calorie. Infatti apporta solamente 33 calorie per 100 grammi.

I meloni possono essere seminati ad aprile per poi procedere con la messa a dimora nel mese di maggio.

Oltre ai broccoli da trapiantare ecco cosa seminare ad aprile nell’orto per fare il pieno di ortaggi deliziosi in estate

La bietola può essere di due diverse tipologie, da costa o da foglia. Le due differiscono principalmente per le dimensioni dal momento che quella da foglia è più piccola.

Per crescere forti e sane le bietole hanno bisogno di un terriccio apposito per piante dell’orto unito a stallatico come concimazione.

Inoltre, per evitare ristagni idrici si consiglia di procedere spargendo sul fondo anche della ghiaia o dell’argilla espansa.

Per quanto riguarda l’esposizione meglio evitare il sole diretto, particolarmente temuto. Meglio preferire una posizione semi ombreggiata dal momento che non patiscono le temperature troppo rigide.

Le bietole da costa ma anche quelle da foglia possono essere coltivate in vaso, sarà sufficiente scegliere un contenitore di almeno 24 centimetri di diametro.

Si consiglia di attendere che le temperature si siano assestate sui dieci gradi prima di procedere alla semina o al trapianto.

Meglio non fare patire la siccità a questo ortaggio, il terreno dovrebbe sempre essere umido ma non fradicio. Importantissimo, poi, ricordarsi di non bagnare le foglie per evitare di danneggiarle.

Melone

Per il melone, invece, sarà ottimo utilizzare il terriccio per pomodori. Molto più ricco rispetto a quello classico, questo non esimerà dall’aggiungere dello stallatico.

Per quanto riguarda la posizione in cui sistemarlo preferirne una soleggiata, le temperature dovranno essere superiori ai 20 gradi per veder germinare qualcosa.

Per questo motivo ad aprile si potrà procedere con la semina in un luogo protetto come un semenzaio.

La messa a dimora in piena terra potrà avvenire quando le temperature si saranno alzate definitivamente. A fine aprile nelle regioni del Sud Italia mentre a maggio inoltrato al Nord.

Le irrigazioni dovranno assolutamente essere abbondanti, anche in questo caso attenzione alle foglie. La raccolta potrà avvenire circa tre o quattro mesi dopo la semina. Quindi, oltre ai broccoli da trapiantare ecco cosa seminare ad aprile nell’orto.