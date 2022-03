A volte ci troviamo con il frigo pieno di cibi diversi e non sappiamo come combinarli per preparare un buon piatto. Ancora peggio, spesso questi alimenti stanno andando a male e dobbiamo fare qualcosa per evitare che scadano nel frigo e che dobbiamo buttarle via.

Sarebbe di sicuro un peccato sprecare, soprattutto in un periodo come questo in cui l’aumento delle bollette ci impone di risparmiare soldi un po’ dappertutto.

Per questo, oggi conosciamo la ricetta svuotafrigo perfetta per consumare carne ma anche le verdure che preferiamo, per liberarci degli avanzi e, allo stesso temp,o usarle per un piatto gustosissimo.

Andiamo quindi a scoprire cosa possiamo preparare, specificando ovviamente che, essendo una ricetta svuotafrigo, essa si presta a tantissime variazioni, a seconda delle nostre necessità.

Ingredienti

Prepariamo un gratin di carne rossa o petto di pollo, per svuotare il frigo dagli avanzi di carne prima che vadano a male. Ad essi aggiungeremo, poi, della verdura varia, a seconda di cosa abbiamo nel frigo. Per cucinare una torta avremo bisogno di questi ingredienti:

300 grammi di bistecche di carne rossa o di pollo, o carne tritata;

500 grammi di funghi;

1 cucchiaio di prezzemolo tritato;

50 grammi di burro;

15 centilitri di vino bianco;

3 scalogni.

A questa ricetta possiamo aggiungere le verdure che vogliamo: carote, sedani, broccoli, per svuotare il frigo anche da queste. Sentiamoci liberi di aggiungere ciò che preferiamo a seconda delle nostre necessità. Consigliamo, in questo caso, di sostituire 100 grammi di funghi con le verdure di nostra scelta.

Allo stesso tempo, teniamo sotto controllo le date di scadenza: se qualcosa è proprio scaduto, non cerchiamo assolutamente di recuperarlo, ma gettiamolo. Ne va della nostra salute, quindi facciamo molta attenzione.

La ricetta svuotafrigo perfetta per consumare carne e verdure e preparare un piatto sorprendente e delizioso

La preparazione è molto semplice: iniziamo tritando i funghi champignon con lo scalogno e il prezzemolo, più eventualmente le altre verdure di cui vogliamo liberarci. Condiamo con sale e pepe e poi mescoliamo.

Preriscaldiamo il forno a 180°C.

Nel frattempo, imburriamo una teglia da forno. Copriamo il fondo della teglia con metà del trito di funghi e verdure, poi mettiamo tutta la carne sopra questo primo strato. Aggiungiamo un ultimo strato di trito di funghi e irroriamo con il vino bianco.

Mettiamo in forno e lasciamo cuocere per 30 minuti. Quando la superficie sarà ben dorata, togliamo dal forno e serviamo caldissimo. La nostra ricetta è pronta.

