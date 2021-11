Rispettare le buone abitudini a tavola, non significa solo stare attenti al consumo di zuccheri e grassi. Una sana alimentazione comprende l’assunzione di svariati cibi che contengono sostanze indispensabili e utili per il nostro fisico. Quindi, è importante riuscire a equilibrare gli alimenti adatti alle nostre necessità e a eventuali patologie di cui siamo affetti, sempre sotto indicazione del proprio medico.

Sarebbe necessario assumere tutti i tipi di vitamine, in determinate quantità, ed anche di minerali, oltre che i macronutrienti, come proteine e carboidrati. Una fonte ricca di vitamina A è, ad esempio, la carota cruda, ma anche alcuni tipi di fegato. Mentre sono ricchi di vitamina C i ribes, le uova, i peperoni, i kiwi. Ottimi fornitori di vitamina B6 sono legumi, cereali, yogurt, carni bianche, come pollo e tacchino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

La vitamina D

Per quanto riguarda la vitamina D, basterebbe stare al sole tra la primavera e l’autunno, per garantire il giusto livello. Questo perché il nostro organismo la sintetizza attraverso i raggi del sole.

Una delle principali funzioni di questa vitamina sarebbe quella di mantenere in equilibrio il metabolismo del calcio e del fosforo, garantendone l’assorbimento. Quindi agirebbe a livello dello scheletro, sia per garantirne la giusta elasticità e struttura, sia per mantenere forti le ossa. Dato la sua importanza se, nei mesi in cui non c’è abbastanza sole, dovessimo avere una carenza, potremmo valutare la scelta di alcuni alimenti.

Non solo pesce ma questi alimenti che contengono vitamina D aiuterebbero a mantenere le ossa forti

La quantità giornaliera da assumere si aggira intorno alle 400 unità, ma potrebbero cambiare in base alla persona ed alle possibili patologie o carenze. Tra gli alimenti che apportano più vitamina D c’è sicuramente il pesce azzurro, ma anche quello di tipo grasso. Salmone, tonno, sgombro, sardine, alici, aringhe e anche il capitone hanno una quantità di questo nutriente degne di nota, più alta rispetto ad altri cibi.

Non solo pesce ma questi alimenti che contengono vitamina D aiuterebbero a mantenere le ossa forti. Infatti, nella lista delle pietanze utili a fare il pieno di tale vitamina, rientra anche l’olio di fegato di merluzzo, ricco anche di omega 3 e di vitamina A. Ma sarebbe meglio non farne abuso per non rischiare possibili controindicazioni.

Il tuorlo d’uovo ed anche i funghi, soprattutto i porcini, sono una possibile fonte importante di vitamina D. Ma anche la crusca e le verdure a foglia verde, anche se in quantità minore, rispetto ai cibi sopra elencati.

Inoltre, bisognerebbe anche tenere in considerazione che esistono dei farmaci che potrebbero influire negativamente sui livelli di vitamina D.

Approfondimento

Ecco il pesce più economico utile a combattere i trigliceridi e colesterolo alto.