Dopo i bagordi estivi molti di noi si sono riproposti di utilizzare i mesi successivi per mettere da parte dei soldi. Quello che però molti ignorano è che esistono infatti svariati modi per poterlo fare senza dover per forza andare incontro a sofferenza e privazione. A volte infatti è proprio la tecnologia a venirci incontro e a facilitarci il compito. Aumentare le proprie entrate e risparmiare soldi è possibile con queste app geniali e innovative. Vediamo insieme quali sono e come si possono sfruttare per riuscire a stabilire un budget mensile.

La prima è sicuramente Satispay, una app creata da alcuni giovani piemontesi che negli ultimi anni ha cominciato a diventare molto popolare. Scaricandola e collegandola al proprio conto corrente si possono infatti provare diversi tipi di funzionalità. La prima è la possibilità di pagare solo con l’utilizzo del telefonino, rendendo le transazioni semplici e immediate nelle strutture che aderiscono al servizio. Alcune di queste, sul primo acquisto oppure sempre, offrono dei cashback con delle percentuali variabili. Inoltre, registrando in rubrica gli utenti che hanno aderito a Satispay, è possibile scambiare velocemente il denaro senza pagare le solite commissioni bancarie o senza dover prelevare.

Altre app da scaricare nel proprio cellulare

Passiamo poi a Splitwise, un’applicazione molto semplice per dividere in automatico le spese con i propri familiari o coinquilini. In questo caso si eviterà di incasinarsi con fastidiosi conti e si saprà subito quanto si deve dare o ricevere. Si possono inoltre fare dei gruppi dedicati, in occasione di viaggi o cene fuori, in modo che ogni partecipante possa comprendere meglio quale sia la propria quota di spesa.

Infine suggeriamo anche di dare un’occhiata ad Oval. Anche in questo caso potremo fissare degli obiettivi di risparmio, in modo però parecchio divertente. Se ad esempio avessimo il desiderio di fare più movimento possiamo fissare un certo numero di passi da fare al giorno per mettere da parte una certa cifra. In questo modo riusciremo a portare avanti in contemporanea due buone abitudini. Esiste poi anche una sezione dedicata agli investimenti dove si può sperimentare anche con cifre molto piccole in modo da comprendere come funzionano questi tipi di meccanismi. Infine consigliamo anche queste tre app per risparmiare in viaggio senza precludersi nulla.

