Dopo interminabili cene e aperitivi a base di fritture, birre fresche, grigliate di carne, i valori delle analisi segnalano trigliceridi e colesterolo fuori norma. L’alimentazione e lo stile di vita, infatti, possono causare livelli alti, anche preoccupanti. Questo può aumentare il rischio di danni e problemi cardiocircolatori. Non aiutano a mantenere i valori minimi: diete squilibrate, fumo, sedentarietà. Oltre a diminuire abitudini errate, per riequilibrare l’organismo è spesso consigliata una dieta a base di pesce, sempre da concordare con il proprio medico.

Bisogna, però, fare anche i conti in tasca, perché il pesce non è proprio un alimento che costa poco. Non si pensa a tutte le categorie disponibili nel mercato, si mira a quelle più nobili e care. Ecco il pesce più economico utile a combattere i trigliceridi e colesterolo alto, buono e saporito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

La sardina

La sardina è un pesce azzurro di carattere, come lo sgombro e l’alice, ha sapore intenso e valori nutrizionali da apprezzare. Vive anche nel Mar Mediterraneo, pescato in abbondanza, è di piccole dimensioni, colore blu e riflessi argento. Il prezzo è nettamente inferiore alla media, basso costo dovuto alla facile reperibilità, non sono a rischio estinzione. Si trova sia fresco che sott’olio, in questo caso bisogna leggere le etichette per conoscere tutti gli altri valori.

È ricchissima di proteine e soprattutto degli Omega3, che contrastano il colesterolo cattivo e abbassano i livelli di trigliceridi. Contiene vitamina A, B12, la famosa vitamina D, che assumiamo sotto i raggi del sole e che aiuta ad assorbire più calcio, utile alle ossa. Gli effetti benefici degli Omega3 svaniscono se cucinati ad alte temperature, meglio cotture semplici, usando l’olio a crudo. Le sardine, se assaporate al naturale, mantengono il gusto e le proprietà inalterate. Sono sconsigliate, invece, a chi soffre di calcoli renali e gotta, per l’elevata quantità di purina.

Ecco il pesce più economico utile a combattere i trigliceridi e colesterolo alto, ottima da integrare ad una sana alimentazione.