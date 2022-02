Sappiamo quanto sia importante dare una nuova vita agli oggetti vecchi e che non si utilizzano più. Invece di buttarli via, possiamo riciclarli e usarli per altri scopi.

Pensiamo, ad esempio, ai vecchi giornali, che potrebbero diventare indispensabili per la pulizia della casa. Oppure una federa da buttare via può trasformarsi in un complemento d’arredo, utile per abbellire il giardino.

Insomma, dare una nuova vita a oggetti vecchi o rotti potrebbe non solo farci risparmiare del denaro, ma anche contribuire a produrre meno rifiuti.

Non solo per la polvere ma i calzini spaiati e bucati valgono oro anche per queste geniali funzioni

In casa non ci sono solo federe consumate e vecchi giornali, ma i nostri cassetti sono pieni di calzini. Non sempre sono nuovi e integri. Possiamo trovarne qualcuno vecchio e bucato e sicuramente ci saranno calzini spaiati che non hanno più il compagno da tempo.

Spesso non ci pensiamo e, pur di fare spazio nei cassetti, buttiamo via questi piccoli indumenti. Ma non sappiamo che potrebbero svolgere diverse funzioni in casa.

Ad esempio, un calzino di lana potrebbe diventare un panno per catturare la polvere. Utile da usare su mobili, pavimenti e parquet. Mentre un calzino di cotone sarebbe perfetto per asciugare i vetri, le tapparelle e anche i sanitari del bagno.

Ma non solo, se ne abbiamo uno di piccole dimensioni, potrebbe diventare un porta aghi e spilli. Basterà inserirvi all’interno un’imbottitura e chiudere il lato aperto.

Altre idee utili sia per la casa che per il benessere

Non solo per la polvere ma i calzini vecchi possono svolgere anche altre funzioni.

Spostiamoci nel giardino. In inverno, per evitare che i rubinetti possano gelarsi, utilizziamo un calzino di lana come isolante termico. Basterà solo coprirlo con un sacchetto di plastica o della pellicola trasparente per evitare che non si bagni con la pioggia.

Un vecchio calzino spaiato può diventare anche un vero e proprio toccasana per la nostra salute. Inserendo al suo interno il sale o i noccioli della ciliegia, potrebbe diventare un cuscinetto perfetto per la cervicale. Scaldato al microonde o sul termosifone, potrebbe essere molto utile se posizionato sulla parte dolorante.

Se invece ci siamo procurati una contusione, possiamo inserire il ghiaccio in un sacchetto di plastica e poi in un calzino, per evitare il contatto diretto con la pelle.

