Con l’arrivo dell’estate, abbellire il nostro giardino non è mai un’operazione semplice. Che sia piccolo o grande, sono molti gli elementi a cui pensare per rendere il nostro spazio esterno bello, confortevole e accogliente.

Quando parliamo di giardino pensiamo subito alle piante e alla loro disposizione. Coltivare fiori classici abbinati a quelli tropicali darà un tocco originale al nostro spazio.

Non solo, un prato curato e rigoglioso con l’erba verde brillante renderà il nostro giardino ordinato e bello da guardare.

Gli accessori giusti

Non sottovalutiamo anche gli arredi. Infatti per creare il giardino dei sogni sono questi gli accessori che non possono assolutamente mancare.

Un tavolo spazioso per pranzi e cene con famigliari e amici, un divano dove rilassarsi, un gazebo per ripararsi dal caldo.

Abbiamo anche bisogno di un accessorio che, posizionato in una zona di ombra, ci regalerà momenti di puro relax.

Parliamo dell’amaca, bella e affascinate che non può proprio mancare.

Pochi sanno che questo oggetto usurato può trasformarsi in un accessorio meraviglioso per il giardino

Non c’è bisogno di comprarne una se abbiamo dei vecchi teli da mare che non utilizziamo più.

Infatti bastano solo loro, due corde lunghe e la macchina da cucire.

Il numero dei teli da utilizzare dipende dalla grandezza e lunghezza che vogliamo dare alla nostra amaca.

Basta solo cucirli tra loro e soprattutto ricordarsi di creare un doppio strato per evitare che i teli si strappino.

Ora realizziamo l’orlo, cucendo le estremità in modo da creare uno spazio dove far passare le nostre corde.

Ripassiamo più volte sulle cuciture per renderle più forti.

Infiliamo le corde nelle due estremità e fissiamole agli alberi.

Con un semplice telo da mare che non utilizzavamo più abbiamo creato un’amaca dove rilassarci e goderci l’ombra.

