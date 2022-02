L’orologio è un accessorio davvero senza tempo che ha accompagnato l’uomo, scandendo tempi e ritmi della giornata. Un tempo quasi esclusivo oggetto maschile, è diventato fedele compagno anche dei polsi delle donne. Anzi, grazie anche ai recentissimi smartwatch, che segnalano le calorie bruciate, sarebbero più le ragazze dei ragazzi a indossarlo. Ma per quanto riguarda il tradizionale orologio al polso dell’uomo di tutti i giorni, andiamo a scovare quali saranno probabilmente i modelli più in voga nelle prossime settimane. Magari attendendo anche qualche segnale dal mondo del cinema che spesso ha lanciato mode anche in questo settore. Basti pensare a un’icona del set come 007 e ai suoi preziosi orologi.

Tutto il fascino di un quadrante bianco

Attenzione che, oltre alla montatura bianca dell’occhiale, potrebbe sfondare l’orologio con quadrante bianco. Modelli realizzati anche in acciaio, perfetti per andare sotto acqua, ma anche per una serata estiva all’insegna del connubio sportività-eleganza. Secondo gli esperti, un orologio dal quadrante bianco sarebbe perfetto per l’uomo sportivo che vuole dimostrarlo anche nella quotidianità professionale. Elegante, ma allo stesso tempo casual, questo tipo di orologio indicherebbe chiaramente a chi sta di fronte la forte personalità attiva del proprietario.

Sportivi ma eleganti ecco i 3 orologi che saranno assoluti protagonisti della primavera estate 2022 al polso dell’uomo di classe

Un altro tipo di orologio, che piace ancora molto soprattutto agli stilisti più giovani è quello che abbina:

un cinturino in pelle, possibilmente scura;

con un quadrante nero dotato di lancette e numeri bianchi.

Un insieme di colori molto sobri, ma che denotano uno stile classico ed elegante. Dotato magari di un datario, questo modello di orologio, morbido grazie al suo cinturino si adatterebbe a tutte le occasioni. Possibilmente con la cassa rotonda e in acciaio, per unire classe e robustezza. L’eventuale versione con il cinturino in pelle chiara, forse più giovanile, manifesterebbe chiaramente l’idea di staccare di più nella scelta dei colori.

Impermeabile e col quadrante rosso e nero

Sportivi ma eleganti ecco i 3 orologi che saranno assoluti protagonisti non dimenticando il mitico crono. Ecco un modello che piace tantissimo agli uomini che vogliono dimostrare energia e sportività. Parliamo di un orologio con cronometro, col cinturino in maglia di acciaio che utilizza principalmente 3 colori. Ci riferiamo al nero, al rosso e alla tonalità proprio dell’acciaio. Modelli resistenti, sportivi che bene si adatterebbero a uomini dal look dinamico e molto aggressivo.

Approfondimento

