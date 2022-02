La lavastoviglie è un elettrodomestico molto diffuso nelle nostre case. Ha il compito di alleggerire il lavoro, facendoci risparmiare del tempo prezioso.

Proprio come la lavatrice, anche questo elettrodomestico necessita di un determinato detergente per svolgere, nel modo migliore, la propria funzione.

Che sia liquido, in gel, in polvere o in pastiglie, il detersivo della lavastoviglie ha il compito di eliminare lo sporco ostinato e i residui di cibo da piatti, bicchieri, stoviglie e posate.

La scelta del detersivo è fondamentale, perché potrebbe farci risparmiare acqua e tempo. Infatti, comprare quelli scadenti potrebbe mettere a rischio la nostra lavastoviglie.

Non solo per i piatti ma la pastiglia della lavastoviglie vale oro anche per risolvere questi problemi in casa

In commercio ci sono tantissimi detersivi, molto utili per le pulizie. Sgrassatori, elimina aloni per i vetri, detergenti per lavare i pavimenti, ecc. Ma in pochi sanno che utilizzando un solo prodotto potremmo risolvere molti problemi in casa.

Parliamo della pastiglia della lavastoviglie che, come detto prima, è utile per eliminare lo sporco dalle stoviglie. Ma non solo.

Infatti possiamo utilizzare queste piccole “tabs” per la pulizia di altri oggetti.

Pensiamo ai mobili in plastica (tavoli, sedie, ecc.) che abbiamo in giardino. Sono sempre esposti alle intemperie, alla polvere e agli escrementi degli uccelli.

Ecco quindi che possiamo renderli puliti in un attimo utilizzando la nostra pastiglia della lavastoviglie.

Basterà riempire una bacinella di acqua calda e lasciarla sciogliere.

Altri utilizzi utili e insospettabili

Quante volte ci siamo trovati di fronte ad una padella completamente bruciata e incrostata. Alcune di queste non possono essere lavate in lavastoviglie, perché rischierebbero di rovinarsi. Naturalmente non possiamo neanche utilizzare una spugnetta in metallo.

Allora come possiamo risolvere il problema? Anche in questo caso la soluzione è molto semplice. Riempiamo la pentola di acqua, trasferiamola sul fornello e lasciamo che la pastiglia della lavastoviglie si sciolga. È fondamentale che la fiamma sia molto bassa e che l’acqua raggiunga l’ebollizione.

In alternativa, possiamo riempire la pentola di acqua bollente e lasciare che la pastiglia agisca per tutta la notte.

Quindi, non solo per i piatti ma la pastiglia è utile anche per la pulizia del forno, del vetro e della griglia.

Il metodo è sempre lo stesso. Dobbiamo lasciare che si sciolga in acqua calda e, con l’aiuto di una spugna, provvedere alla pulizia profonda.

