La carbonara è una ricetta tipica romana, golosissima e davvero squisita. Non è un primo piatto di pasta qualunque: ormai è un vero e proprio simbolo, famoso in tutto il Mondo e che tutti provano a riprodurre al meglio.

Esiste, infatti, una serie di regole ben specifiche per poter realizzare una carbonara come tradizione comanda. A tal proposito, abbiamo finalmente svelato il segreto degli chef per ottenere una carbonara davvero cremosissima, come quella di un ristorante.

È anche vero, però, che si tratta di un piatto assai calorico. Per renderlo più leggero oggi abbiamo pensato a delle varianti davvero squisite, per riprodurre un piatto di pasta buono tanto quanto la carbonara ma molto meno calorico. Iniziamo subito.

La carbonara con speck e porcini

Se vogliamo preparare una carbonara che sia meno calorica di quella tradizionale, non dovremo fare altro che optare per una carbonara con speck e porcini.

Invece dell’uovo aggiungeremo lo zafferanno e sostituiremo il guanciale con lo speck. Questi 3 ingredienti insieme si sposeranno alla perfezione e alla fine avremo un piatto cremoso e gustoso. Ai più distratti sembrerà di avere nel piatto una vera e propria carbonara!

In alternativa alla solita carbonara, ecco 3 primi piatti squisiti ma molto meno calorici, senza uova né guanciale

Un’altra ricetta che non possiamo non citare quando si parla di alternative light è la carbonara vegetariana. Un mix di verdure buonissime, per preparare un piatto salutare, ottimo per l’organismo e ricco di gusto.

Per preparare la crema per il condimento della nostra pasta utilizzeremo la feta, che andremo a tagliare a cubetti e a sciogliere in padella.

Quindi, aggiungeremo delle zucchine tagliate a julienne e cotte a vapore, condite con un filo d’olio a crudo. Condiremo con questi ingredienti i nostri spaghetti e il piatto finale ci farà innamorare.

Una carbonara ai frutti di mare

L’ultima alternativa golosa alla tipica carbonara è l’antitesi vera e propria dell’originale. Si tratta della carbonara ai frutti di mare. In alternativa alla solita carbonara, aggiungeremo alla nostra pasta del pesce fresco che potrà essere amalgamato a della ricotta. Ovviamente, anche questa volta dovremo far sciogliere la ricotta in padella prima di aggiungerla agli altri ingredienti.

Condiamo il tutto con un po’ di olio a crudo, una spolverata di pepe e il piatto è servito. Tutte e 3 le ricette ci lasceranno davvero senza parole.