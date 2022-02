Stiamo lentamente riprendendo in mano la nostra vita, i nostri spazi e le nostre libertà. Libertà di esplorare luoghi, di scoprire posti e di fare esperienze che, a causa della pandemia, abbiamo dovuto rimandare per quasi 2 anni.

Per questo ora non dovremmo sprecare nessun momento libero dal lavoro, per scoprire le bellezze che ci circondano. Proprio in Italia, ad esempio, esiste un luogo incantato, che sembra uscito da un quadro ad acquarelli. Oggi parleremo proprio dello straordinario Parco Sigurtà, perla verde che sorge a Valeggio sul Mincio, in Veneto.

Più di 30 varietà di fiori coloratissime

Questo parco immenso si estende per ben 60 ettari ed è l’ideale per trascorrere una bella giornata immersi nel verde. Qui potremo camminare nei viali circondati da prati ed alberi, ma la cosa più bella sono i fiori del parco. Basti pensare alla Tulipanomania, ovvero l’appuntamento per assistere alla fioritura di tantissimi tulipani (più di un milione), accompagnati da giacinti e narcisi.

Si tratta di una situazione così scenografica e meravigliosa da essere uno degli eventi più sospirati e attesi dagli amanti del verde. Anche quest’anno, ovviamente, l’appuntamento è per la Tulipanomania 2022, a marzo.

Premiato come il Parco più bello d’Italia, ha trionfato ben 18 volte ed è un’attrazione che tutto il Mondo ci invidia

La bellezza di questa vegetazione ha permesso al parco Sigurtà di ricevere tantissimi premi e riconoscimenti a livello nazionale ed estero.

Nel 2013 vinse il premio come “Il Parco più bello d’Italia”, mentre nel 2015 ricevette il riconoscimento dall’European Garden Award come Secondo Parco più Bello d’Europa.

Ma anche la sua fioritura ha ricevuto tantissimi titoli, riconoscimenti e complimenti da parte di tutto il Mondo. Premiato come il Parco più bello d’Italia, quindi, questo parco è un vero spettacolo per gli occhi e per il cuore, che tutti dovremmo vedere almeno una volta nella vita.

Non dimentichiamo, poi, che, nel 2020, grazie alla piattaforma Tiqets, questo luogo ha trionfato nella categoria Best Attraction 2020: Global Winner.

Gli appuntamenti da non perdere al Parco Sigurtà

Ricordiamo che il parco riaprirà nuovamente al pubblico il 6 marzo 2022, per una camminata rilassante o una biciclettata rigenerante.

Inoltre, oltre alla Tulipanomania 2022, ricordiamo che in questo parco si svolgerà anche la Mille Miglia. Si tratta di una corsa automobilistica tra le più scenografiche al Mondo, perché a sfilare saranno delle bellissime auto d’epoca. La prima tappa del percorso sarà proprio all’interno di questo straordinario luogo.

L’appuntamento è per il 15 giugno 2022 nello strepitoso contesto del Parco Sigurtà.

