Quando si sceglie di cambiare lavoro, spesso una delle motivazioni più importanti alla base di questa decisione è proprio la questione dello stipendio.

Come si può essere certi di ricevere uno stipendio più alto del precedente quando si decide di cambiare azienda?

Per molte persone, il desiderio di un aumento di retribuzione è una delle ragioni principali, se non l’unica, per cambiare lavoro e di solito nessuno è disposto a guadagnare meno, se non in casi di gravi motivazioni.

Per ottenere uno stipendio più alto quando si inizia un nuovo lavoro è possibile fare una cernita già degli annunci di lavoro e, successivamente, indicare le proprie aspettative approssimative di stipendio direttamente nella lettera di candidatura o, al più tardi, nel colloquio conoscitivo.

Cosa fare e cosa evitare per ricevere uno stipendio più alto quando si sceglie di cambiare lavoro

Per molte aziende il denaro non è il criterio decisionale più importante, per altre invece sì. Ma c’è un budget fisso per ogni posto vacante al di là del quale non si può andare. Chiunque abbia aspettative ben al di sopra di quelle offerte dall’azienda, deve essere consapevole di avere scarse possibilità di essere assunto, anche se ha argomentazioni convincenti e capacità validissime.

Se si è alla prima esperienza, si dovrebbero usare come metri di paragone, gli stipendi del settore riportati nei CCNL oppure fare ricerche approfondite su internet o chiedere ad amici. Inutile chiedere un valore irrealistico, non servirebbe ad ottenere il lavoro e non servirebbe nemmeno ad ottenere lo stipendio desiderato.

Se invece si ha già esperienza lavorativa, si può utilizzare il proprio stipendio precedente come guida. Quando si hanno anni di esperienza in un settore e si decide di cambiare lavoro, è possibile ottenere un aumento di stipendio che va dal 10 al 25%.

Negoziare la propria retribuzione prima o durante il colloquio conoscitivo

Scoprire cosa fare e cosa evitare per ricevere uno stipendio più alto significa avere una marcia in più quando si sta per cambiare lavoro.

Le proprie aspettative economiche vanno comunicate al nuovo datore di lavoro o nella lettera di presentazione o durante il colloquio conoscitivo. Se si è consapevoli della propria esperienza, del proprio talento, delle proprie capacità, parlare dello stipendio che ci si aspetta è più che comprensibile.

Come abbiamo accennato prima, però, lo stipendio è una questione che riguarda anche l’azienda. È quindi importante tenere conto delle condizioni di quest’ultima. Se si tratta di una startup, saremo già consapevoli che non potrà pagare gli stessi stipendi di una multinazionale di successo, dove il livello salariale è sicuramente superiore.

Le cose da evitare assolutamente se si vuole un aumento di stipendio

Oltre ad evitare 7 tratti della personalità che impediscono di avere successo professionale, durante un colloquio di lavoro bisogna evitare l’arroganza perché tutti sono sostituibili.

Bisogna evitare di mostrare avidità e non fare richieste salariali irrealistiche.

Evitare la modestia che, nel caso di un colloquio di lavoro, non è una virtù, anzi potrebbe costarci il posto.

Bisogna assolutamente evitare di mendicare. Implorare uno stipendio più alto perché si ha bisogno, ci metterebbe in cattiva luce.

Non arrendersi alla prima proposta. Una trattativa salariale si chiama così perché bisogna “trattare”, per questo non è vantaggioso accettare la prima offerta.

Infine bisogna evitare di ricattare il recruiter, dicendo che altrimenti si cercherà altro.

Abbiamo illustrato cosa fare e cosa evitare per ricevere come compenso uno stipendio più alto.

Lettura consigliata

Non bisogna presentarsi ad un colloquio di lavoro con un outfit troppo colorato ma ci sono anche altre regole per uomini e donne