Estate per tanti è sinonimo di giornate intere in spiaggia o in montagna, barbecue con amici e parenti, lunghi aperitivi di fronte al mare. Può sembrare, pertanto, complicato soprattutto in vacanza continuare a seguire l’attività sportiva e una dieta corretta. Ma con poche accortezze si può rimanere in forma e godere comunque delle vacanze senza troppi sacrifici. Anzi nel periodo estivo grazie ai prodotti tipici di stagione offerti dalla natura si potranno preparare tantissime prelibatezze, senza sentirci a dieta.

L’estate, infatti, è caratterizzata da verdure saporite e frutti super gustosi dalle mille proprietà benefiche per l’organismo e soprattutto ricche di acqua. Quest’ultimo diventa un elemento essenziale quando fa caldo perché bere tanto è fondamentale per mantenere il corpo idratato. Cosa c’è di meglio di una bella fetta di anguria o cocomero fresco durante una giornata assolata? È il frutto d’eccellenza di questa stagione, dai colori brillanti e dal suo gusto dolce e rinfrescante. La sua polpa dolce e succosa diventa infatti un’ottima alternativa rinfrescante e dissetante durante le giornate roventi di luglio e agosto.

È il frutto dell’estate ma chi lo mangia dopo i pasti potrebbe bloccare la digestione

Il cocomero o anguria è il frutto del Cocos nucifera, appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae, è ricchissimo di acqua e povero di calorie. Si pensi che 100 grammi di anguria, solo di parte edibile, apportano appena 16 calorie. Questa combinazione di tanta acqua e poche calorie lo rende l’alternativa ideale per chi sta a dieta al gelato o a snack grassi e calorici.

Inoltre, il cocomero è uno dei frutti a più elevato contenuto di licopene, carotenoide in grado di proteggere la salute cardiovascolare e addirittura le ossa. In particolare è una fonte di citrullina, un amminoacido che una volta entrato nell’organismo produce arginina, capace di promuovere la salute cardiovascolare. È ricco di vitamina C che aiuta a contrastare la formazione di radicali liberi. Inoltre è ricco di potassio anch’esso in grado di promuovere il sistema cardiovascolare.

L’anguria pertanto, grazie al suo sapore gustoso e dissetante e alla sua freschezza, è il frutto dell’estate ma non dovrebbe mai consumarsi dopo i pasti. Infatti, questo è un errore piuttosto comune soprattutto dopo un’abbuffata. Infatti proprio perché è ricca di acqua è sconsigliata dopo pranzo o cena, in quanto i succhi gastrici molto diluiti rallentano la digestione.

Come e quando consumarla

Per fruire di tutti i suoi benefici sarebbe ideale consumarla come spuntino mattutino o pomeridiano o dopo aver fatto attività sportiva. Pertanto anche quando si mangia frutta e verdura bisogna stare attenti a piccoli dettagli. Anche chi soffre di colon irritabile dovrebbe evitare determinati frutti che aumentano la fermentazione o consumarli in piccole quantità, proprio come l’anguria. Infine chi soffre di colite deve assolutamente evitare i semi dell’anguria che hanno un’azione lassativa.

