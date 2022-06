L’estate ed il caldo, per quanto possano essere belli, potrebbero causare a livello estetico alcuni problemi. Arrivano le alte temperature e per chi ha i capelli lunghi è un vero incubo. Si preferisce quindi legarli, ma questo comporta un maggior rischio di capelli spezzati. Stesso discorso vale per le unghie. Al mare si passa molto tempo in acqua e le unghie potrebbero indebolirsi, fino a spezzarsi.

Ma di questo non bisogna preoccuparsi o, per meglio dire, allarmarsi. Sappiamo che l’alimentazione ha un ruolo fondamentale su vari aspetti della nostra salute, tra questi c’è anche l’estetica. Una sana alimentazione porta ad una pelle bella, fresca e tonica. Unghie e capelli più forti e lucidi. Bere molta acqua fa in modo che il corpo sia sempre ben idratato e in salute.

Cos’è la biotina

Un integratore molto utilizzato per la salute di capelli e unghie è la biotina. È una vitamina facente parte del gruppo B. Insieme ad altre vitamine e minerali, contribuisce alla formazione di una sostanza molto importante nota come cheratina. Quest’ultima è il costituente principale della cute. Ad oggi, diversi studi sosterrebbero che la somministrazione di biotina attraverso integratori alimentari possa migliorare la salute del capello e rendere le unghie meno deboli.

Per avere capelli più forti e unghie sane sarebbero questi i cibi da consumare e preferire in vista dell’estate

Oltre agli integratori alimentari, esiste una serie di alimenti che potrebbe contribuire in modo positivo alla salute di unghie e capelli:

il salmone, è un alimento ricco di Omega 3, proteine e ferro, che rendono le unghie più forti e i capelli luminosi, abbattendo la secchezza. Sarebbe consigliato consumarlo 2 o 3 volte alla settimana;

le noci, come tutta la frutta secca, sono ricche di ferro e di magnesio. Hanno una serie di sostanze nutritive utili ad irrobustire unghie e capelli. La dose raccomandata è di 15 o 20 g;

le carote, ricche di vitamina A e antiossidanti utili per contrastare la caduta dei capelli e le unghie fragili. È preferibile consumarle per intere e nel momento in cui vengono sbucciate;

semi di lino, molto importanti per la salute. Usati sia in cosmesi, per la cura dei capelli, che in cucina, anche come rimedio naturale per la stipsi. È consigliato lasciare in ammollo un cucchiaino di semi di lino in un bicchiere di acqua per una notte intera;

prezzemolo, sempre presente in cucina, usato per rendere più saporiti gli alimenti. Per le sue capacità antiossidanti è utile per ringiovanire pelle, unghie e capelli.

Per avere capelli più forti e unghie sane sarebbero questi gli alimenti essenziali per un’estetica perfetta. È importante consultare sempre il proprio medico di fiducia o uno specialista per comprendere in quali quantità e come somministrare questi cibi. Ognuno di noi è diverso, dunque bisogna sempre basarsi su dati soggettivi.

