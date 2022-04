Le salse hanno diverse applicazioni in cucina, perché si possono usare per accompagnare secondi piatti di carne, pesce o verdure. Ma nella cucina cinese questa cosa è ancora più evidente. Infatti, alcune salse vengono utilizzate all’interno di altre ricette, mentre altre faranno da accompagnamento a verdure, carne e si serviranno in piccole ciotoline. In effetti, se ci pensiamo, quando andiamo al ristorante cinese abbiamo la possibilità di assaporare ogni piatto intingendolo nella sua apposita salsina. Per esaltare il gusto di quella pietanza, dandole di volta in volta un tocco piccante o salto oppure fresco o addirittura profumato.

Se vogliamo assaggiare alcune delle deliziose salse orientali, oltre che mangiarle in qualche ristorante cinese, possiamo anche andare ad acquistarle nei negozi specializzati in prodotti asiatici. Ma se vogliamo metterci alla prova e fare un tentativo di prepararle da soli, ecco che in questo articolo spieghiamo 3 semplici ricette di queste salse che si possono facilmente preparare a casa.

Tra l’altro, i condimenti cinesi incontrano quasi sempre il gusto degli occidentali e saranno sicuramente molto apprezzati se li offriremo ai nostri amici invitati a cena.

Iniziamo con la prima salsa, che è una tra le più conosciute e amate della cucina cinese.

La salsa agrodolce

Ingredienti: una tazza di aceto bianco, una tazza di zucchero di canna, una tazza di ketchup, una tazza d’acqua, 2 cucchiai di salsa di soia, 2 cucchiai di salsa Worcester.

In una pentola mettiamo l’aceto e lo zucchero di canna, portiamo ad ebollizione e, sempre a fuoco basso, continuiamo a mescolare finché lo zucchero non si sarà completamente sciolto. A questo punto uniamo gli altri ingredienti, continuando a mescolare e lasciamo cuocere per 15 minuti circa.

Per accompagnare secondi piatti di carne, pesce o verdure ecco 3 semplici salse dai sapori orientali da fare in pochi minuti

La seconda salsa ha come protagonista un ingrediente molto utile alla digestione e anch’esso molto diffuso nella cucina cinese. Ma ormai molto utilizzato anche nella cucina italiana soprattutto per il suo sapore piccante e le sue ottime proprietà.

La salsa allo zenzero

Ingredienti: ½ tazza d’olio, 1 cucchiaio abbondante di zenzero fresco tritato finemente, 1 cipollotto, glutammato.

Facciamo riscaldare l’olio a fuoco molto basso. Quando sarà quasi bollente, versiamo il cipollotto tagliato molto sottile, lo zenzero e un pizzico di glutammato. Mescoliamo e togliamo dal fuoco. Versiamo in una ciotola e lasciamo riposare.

La terza ed ultima salsa è un mix di ingredienti davvero esplosivo e sarà ottima per dare un tocco deciso ai nostri piatti.

La salsa piccante

Ingredienti: 1 peperone verde, 1 porro, ½ tazza di yogurt bianco, 2 cucchiai di concentrato di pomodoro, 1 cucchiaio di salsa di soia, glutammato, olio di peperoncino, coriandolo fresco.

Tritiamo finemente il peperone e il porro e uniamoli allo yogurt. Sempre mescolando, aggiungiamo il concentrato di pomodoro, la salsa di soia, un pizzico di glutammato e alcune gocce di olio di peperoncino. Versiamo la salsa in una ciotola e prima di metterla nel piatto potremo abbellirla con del coriandolo tritato.

Lettura consigliata

Con questa preziosissima erba di stagione, la frutta secca e del formaggio potremo fare uno squisito pesto alternativo senza basilico e pinoli