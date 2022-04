Ecco come pulire terrazzi e balconi in cotto, asfalto o mattoni per renderli come nuovi e passare tante giornate fuori in primavera

Ora che c’è un bel sole, non abbiamo voglia di stare troppo tempo chiusi in casa. Vogliamo uscire, fare una passeggiata o semplicemente stare sul terrazzo a leggere un bel libro o a prendere il sole.

Tuttavia, è ben probabile che i nostri terrazzi e i nostri balconi non siano nella migliore delle condizioni ora, perché in inverno non li abbiamo usati molto e forse sono stati un po’ trascurati. Dunque, è arrivato il momento dell’anno in cui si puliscono al meglio, per renderli come nuovi.

Ovviamente, però, dobbiamo stare attenti a utilizzare sempre i prodotti più adatti oppure rischiamo di danneggiarli o di non pulirli come si deve.

Gli accorgimenti e i prodotti da usare

Se abbiamo un balcone o terrazzo in cotto, iniziamo pulendo rimuovendo terra, polvere e detriti vari con una scopa. Per fortuna, si tratta di un materiale che resiste bene al sole e alle intemperie, quindi basterà una rapida passata per renderlo quasi come nuovo.

Laviamolo con un secchio d’acqua combinato con tre cucchiai di aceto bianco e qualche goccia di detersivo per i piatti. Usiamo un mocio per lavare e aiutiamoci con una spugna ruvida (ma non troppo) nelle zone con sporco più ostinato. Se vogliamo, poi, passiamo una cera apposita per il cotto per avere un risultato perfetto.

Se invece il nostro terrazzo è di asfalto, usiamo una soluzione simile a quella sopra: un secchio d’acqua, tre cucchiai di aceto bianco e sostituiamo il detersivo per bucato. Possiamo direttamente rovesciare il composto per terra e poi passare una scopa molto ruvida per diffonderlo bene per tutta l’area. Poi lasciamo asciugare.

Infine, se il nostro terrazzo è di mattoni, stiamo attenti, perchè si tratta di un pavimento poroso e difficile da pulire. Evitiamo assolutamente candeggina, ammoniaca o prodotti aggressivi simili o rischiamo solo di fare ulteriori macchie.

Possiamo provare a utilizzare sapone di Marsiglia o bicarbonato per togliere le macchie, ma il consiglio migliore qui è di fare un piccolo investimento e comprare prodotti appositi. Applichiamoli seguendo le istruzioni e saremo sicuri di non fare danni e, anzi, avremo un pavimento bellissimo.

Ecco, dunque, come pulire terrazzi e balconi di diversi materiali e prepararci così a passare tante giornate fuori in primavera.

