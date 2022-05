Sempre più persone preferiscono il fai da te a prodotti commerciali. I motivi sono vari e spesso sono legati al fatto che in questo modo si utilizzano degli articoli naturali e che rispettano dunque l’ambiente. Tema molto caldo e che sta a cuore alle nuove generazioni. Non solo a queste, però, perché si sta diffondendo sempre di più.

Ci sono moltissimi modi per ridurre lo spreco e andare incontro all’ambiente. Ad esempio, invece di usare i saponi liquidi, si possono utilizzare quelli solidi. Oltre a durare di più, questi non usano flaconi in plastica.

Spesso in casa realizziamo anche profumatori e addirittura detersivi per pavimenti. Insomma, la realizzazione di prodotti fai da te è sempre più in uso.

Questo significa che molte sostanze naturali possono essere usate anche per pulire casa. Ma ci sono altri elementi, magari che usiamo per cucinare o altro, che possono tornarci utili. E questo è proprio il caso del sale grosso.

Elemento usatissimo in cucina, quando prepariamo l’acqua per la pasta. Lo usiamo fino, invece, quando vogliamo condire insalata, carote o altri cibi.

Non solo per allontanare i piccioni, il sale grosso lo possiamo usare anche contro alcune macchie

Apparentemente il sale grosso posizionato sui balconi allontanerebbe i piccioni. Ma può fare molto di più. Infatti possiamo usarlo per rimuovere quelle macchie insistenti che spesso troviamo su alcune tazze. Sul balcone possiamo piantare delle foglie di menta, queste potrebbero aiutarci ad allontanare gli insetti.

Se siamo degli amanti di tè o caffè, allora sappiamo perfettamente come questi due liquidi possano lasciare le tazze in ceramica macchiate. Il primo consiglio è quello di lavarle immediatamente. In questo modo il liquido non farà in tempo a macchiare la tazzina.

Facendo così il lavoro grosso ce lo risparmiamo un pochino. Però non è detto che non si macchino ugualmente, magari meno, ma qualche macchia rimane sempre.

Proprio in questo caso, allora, entra in gioco il nostro sale grosso. Infatti possiamo usarlo per rimuovere le macchie di caffè o tè dalle tazze in ceramica.

Il procedimento sarà molto facile e abbastanza intuitivo. Quello che dobbiamo fare è prima lavare la tazzina e poi usare una spugnetta con del sale grosso e sapone e grattare via la macchia.

Il sale grosso dovrebbe rimuovere un pochino le macchie. E quindi, se prima erano belle scure, adesso dovrebbero essere leggermente più chiare. Se però la macchia è da tanto tempo lì, potremmo trovare qualche difficoltà nel rimuoverla tanto sarà radicata. E quindi apparentemente non solo per allontanare i piccioni, il sale lo si può usare anche per provare a rimuovere le macchie nelle tazzine.

Se invece le tazzine di ceramica le usiamo solo per alcuni specifici momenti, e sono quindi chiuse nell’armadio, evitiamo di usare la carta assorbente per pulirle, perché non sarà mai sufficiente.

