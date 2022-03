Il mondo dei profumi è complesso e vario, ricco di continue novità e grandi classici. Grazie alla continua ricerca di prodotti innovativi, i nasi profumieri dei vari marchi lavorano di continuo per risultati incredibili.

Può sembrare impossibile, ma dopo centinaia di anni di arte profumiera è ancora possibile innovare e sperimentare. Oggi vogliamo parlare di un’incredibile novità che è apparsa negli ultimissimi anni. Spiegheremo perché solo chi non ha paura di osare può provare questi profumi da indossare in ogni occasione.

Fragranze che spiazzano e affascinano in un colpo solo

L’ultimissima novità nel mondo della profumeria sono i cosiddetti profumi molecolari.

La particolarità di questi profumi sta nel fatto che sono realizzati con materie prime di sintesi spesso con una sola nota. Questi prodotti sono realizzati con materie come il benzoino, le aldeidi e l’ambroxan.

Nomi particolari per profumazioni uniche, che possono spaesare la prima volta che vengono annusate. Numerosi marchi si sono buttati su questo ambito e hanno creato profumi che sono già diventati di culto.

La particolarità dei profumi molecolari non sta solo nel suo bouquet unico e diverso da qualsiasi altro. La profumazione di sintesi si adatta alla pelle di chi la indossa e raggiunge una resa unica e irripetibile. Questi profumi cambiano infatti in base al pH della pelle di chi lo indossa.

Solo chi non ha paura di osare può provare questi profumi dall’aroma unico e irripetibile

Se si è inesperti e si vuole annusare queste essenze per la prima volta è bene essere prudenti e darsi tempo per apprezzare a pieno questi profumi. Al primo impatto possono davvero risultare disturbanti, perché si tratta di odori che probabilmente non abbiamo mai sentito prima.

Ma non sono finite qui le sorprese e le doti di questi prodotti, che non finiscono mai di stupire. Possono infatti essere usati come base per altri profumi tradizionali: grazie alla loro particolare struttura chimica fanno durare più a lungo le essenze che indossiamo.

Potremo sceglierne uno che si abbina alla fragranza che vogliamo sovrapporre e iniziare il nostro layering. Inutile dire che l’effetto sarà incredibile e durerà da mattina a sera.

Approfondimento

Per fare girare la testa ai passanti con un effetto scia ecco quale trucco usare.