Non solo Netflix durante le festività ecco il libro sorprendente da leggere almeno una volta nella vita

Le festività natalizie regalano quasi a tutti un po’ di tempo libero tra un pranzo e una cena. Oltre a guardare serie TV e film sulle piattaforme di streaming, tuttavia, si potrebbe provare ad iniziare un nuovo libro.

I libri, infatti, sono tra le cose più regalate in assoluto dal momento che sono poco costosi e impegnano meno rispetto ad altro.

Tuttavia i libri non andrebbero solamente regalati ma anche letti. Tra le opere uscite nell’ultimo periodo ce n’è una che ogni donna, ma anche uomo, dovrebbe leggere.

Si sta scrivendo di “Liberati della brava bambina – otto storie per fiorire” scritto a quattro mani da Maura Gancitano e Andrea Colamedici.

Un libro suddiviso, appunto, in otto diverse storie che hanno come protagoniste donne forti della letteratura.

Gli autori cercano di spiegare al loro pubblico attraverso esempi famosi cosa significa e cosa dovrebbe significare essere donna oggi.

Tra le protagoniste troviamo Era, Medea, Morgana ma anche Malefica, Daenerys, Difred e altre.

Si spazia, quindi dalle donne del mito a quelle delle serie TV più amate. È il caso di Daenerys da “Il trono di spade” e Difred da “Il racconto dell’Ancella”.

Quello che colpisce è il contrasto tra ciò che la società si aspetta dalla donna e ciò che le donne sono veramente.

Non solo brave madri e mogli, non solo angeli del focolare, non solo educate, obbedienti e silenziose. Le donne non possono essere ridotte a questo, hanno saputo dimostrare e dimostrano quotidianamente che la realtà è nettamente diversa.

Il dolore delle ingiustizie subite dalle donne impregna tutti gli otto racconti. Donne che non si piegano ma che decidono di agire nonostante tutte le difficoltà.

La lettura di questo libro ci permetterà di rispolverare antichi ricordi di scuola grazie ai diversi miti rivisitati.

Non saranno solamente le donne ad essere protagoniste, in uno dei capitoli si tratta del “complesso di Filippo” facendo riferimento al principe delle favole.

Un modo per spiegare come la visione dell’uomo forte e sicuro di sé abbia provocato danni anche allo stesso genere maschile.

Un libro che ci farà riflettere e ci farà comprendere meglio quanto lavoro c’è ancora da fare per permettere alle donne di liberarsi da stereotipi e aspettative.

